Belçika: ABD güçlü olabilir ama bizim de onurumuz satılık değil, köle değiliz
Belçika Başbakanı Bart De Wever, ABD'nin Grönland politikalarına ilişkin sert mesajlar vererek, "Güçlü olabilirler ama onurumuz satılık değil" dedi 23.01.2026
Belçika Başbakanı Bart De Wever, ABD'nin Grönland'la ilişkileri hakkında Belçika Parlamentosu'nda açıklamalarda bulundu.Açıklamasında De Wever, şu ifadeleri kullandı:'Avrupalılar olarak fırtınalı zamanlara hazırlanmak zorundayız'Avrupa’nın yaşananlardan gerekli çıkarımları yapması gerektiğini vurgulayan De Wever, şu aşamada askeri ve ticari kısıtlamalara yönelik tehditlerin geri püskürtüldüğünü, yeni bir ticaret savaşının kimseye fayda sağlamayacağını dile getirdi.Ayrıca De Wever, ideal bir dünyada Avrupa ile ABD arasındaki bağların güçlü kalacağını ancak ideal dünyada yaşanmadığına işaret ederek, "Avrupalılar olarak fırtınalı zamanlara hazırlanmak zorundayız.” diye konuştu.
Belçika Başbakanı Bart De Wever, ABD'nin Grönland'la ilişkileri hakkında Belçika Parlamentosu'nda açıklamalarda bulundu.
Açıklamasında De Wever, şu ifadeleri kullandı:
"ABD güçlü olabilir ama bizim de onurumuz satılık değil, köle değiliz."
'Avrupalılar olarak fırtınalı zamanlara hazırlanmak zorundayız'
Avrupa’nın yaşananlardan gerekli çıkarımları yapması gerektiğini vurgulayan De Wever, şu aşamada askeri ve ticari kısıtlamalara yönelik tehditlerin geri püskürtüldüğünü, yeni bir ticaret savaşının kimseye fayda sağlamayacağını dile getirdi.
Ayrıca De Wever, ideal bir dünyada Avrupa ile ABD arasındaki bağların güçlü kalacağını ancak ideal dünyada yaşanmadığına işaret ederek, "Avrupalılar olarak fırtınalı zamanlara hazırlanmak zorundayız.” diye konuştu.