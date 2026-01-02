https://anlatilaninotesi.com.tr/20260102/bakan-tunctan-bebege-siddet-olaylari-aciklamasi-5-kisi-tutuklandi-1102450893.html

Bakan Tunç'tan bebeğe şiddet olayları açıklaması: 5 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul ve Antalya’da bebeklere yönelik şiddet olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmalarda tutuklama kararları verildiğini... 02.01.2026, Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından İstanbul ve Antalya’da bebeklere yönelik şiddet olaylarına ilişkin mesaj yayımladı.Bakan Tunç’un paylaştığı bilgilere göre, İstanbul’un Fatih ilçesinde meydana gelen olayla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, 'kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi' suçlamasıyla tutuklandı. Antalya’da 1 yaşındaki bebeğe yönelik fiziki şiddet olayında ise Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda şüpheli, 'alt soya karşı eziyet' suçundan cezaevine gönderildi.

