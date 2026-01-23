https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/bae-disisleri-bakanligi-rusya-abd-ukrayna-gorusmeleri-abu-dabide-basladi-1102992969.html
BAE Dışişleri Bakanlığı: Rusya-ABD-Ukrayna görüşmeleri Abu Dabi'de başladı
Sputnik Türkiye
BAE Dışişleri Bakanlığı, Abu Dabi’de Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin katılımıyla güvenlik konulu üçlü müzakereler başladığı bildirildi. 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T19:00+0300
2026-01-23T19:00+0300
2026-01-23T19:00+0300
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, Abu Dabi’de Rusya, Ukrayna ve ABD heyetleri arasında üçlü müzakereler başladığını duyurdu. BAE Dışişleri Bakanı, toplantının Ukrayna krizinin çözümüne katkı sağlamasını umduklarını açıkladı.Rusya’nın güvenlik konularındaki çalışma grubu, sabah saatlerinde Abu Dabi’ye ulaştı. Rusya Savunma Bakanlığı temsilcilerinden oluşan heyetin, gerek görülmesi halinde cuma ve cumartesi günleri temaslarını sürdüreceği bildirildi. Çalışma grubuna, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Amiral İgor Kostyukov başkanlık edecek.Ayrıca, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD’de dondurulan Rus varlıkları meselesini görüşmek üzere ikili ekonomik çalışma grubu çerçevesinde bir araya gelecek.Kremlin’de perşembe akşamı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Steve Witkoff başkanlığındaki ABD heyetiyle görüşmüştü. Görüşme sonucunda, Rusya ve ABD, Ukrayna’nın da katılımıyla güvenlik konularında ilk çalışma grubu toplantısını yapma kararı almıştı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD tarafının, Ankorage’de üzerinde uzlaşılan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir anlaşmanın mümkün olmayacağını kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Rusya açısından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’tan çekilmesinin temel şart olmaya devam ettiğini ifade etmişti.
birleşik arap emirlikleri (bae), rusya, abd, ukrayna, müzakere, steve witkoff, kirill dmitriyev, yuriy uşakov, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), bae dışişleri bakanlığı
