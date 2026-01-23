https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/bae-disisleri-bakanligi-rusya-abd-ukrayna-gorusmeleri-abu-dabide-basladi-1102992969.html

BAE Dışişleri Bakanlığı: Rusya-ABD-Ukrayna görüşmeleri Abu Dabi'de başladı

BAE Dışişleri Bakanlığı: Rusya-ABD-Ukrayna görüşmeleri Abu Dabi'de başladı

Sputnik Türkiye

BAE Dışişleri Bakanlığı, Abu Dabi’de Rusya, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin katılımıyla güvenlik konulu üçlü müzakereler başladığı bildirildi. 23.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-23T19:00+0300

2026-01-23T19:00+0300

2026-01-23T19:00+0300

dünya

birleşik arap emirlikleri (bae)

rusya

abd

ukrayna

müzakere

steve witkoff

kirill dmitriyev

yuriy uşakov

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/11/1082870919_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6733ee3911dc5e8138872269164d51a7.jpg

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, Abu Dabi’de Rusya, Ukrayna ve ABD heyetleri arasında üçlü müzakereler başladığını duyurdu. BAE Dışişleri Bakanı, toplantının Ukrayna krizinin çözümüne katkı sağlamasını umduklarını açıkladı.Rusya’nın güvenlik konularındaki çalışma grubu, sabah saatlerinde Abu Dabi’ye ulaştı. Rusya Savunma Bakanlığı temsilcilerinden oluşan heyetin, gerek görülmesi halinde cuma ve cumartesi günleri temaslarını sürdüreceği bildirildi. Çalışma grubuna, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Amiral İgor Kostyukov başkanlık edecek.Ayrıca, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev ile ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD’de dondurulan Rus varlıkları meselesini görüşmek üzere ikili ekonomik çalışma grubu çerçevesinde bir araya gelecek.Kremlin’de perşembe akşamı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Steve Witkoff başkanlığındaki ABD heyetiyle görüşmüştü. Görüşme sonucunda, Rusya ve ABD, Ukrayna’nın da katılımıyla güvenlik konularında ilk çalışma grubu toplantısını yapma kararı almıştı.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, ABD tarafının, Ankorage’de üzerinde uzlaşılan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir anlaşmanın mümkün olmayacağını kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Rusya açısından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donbass’tan çekilmesinin temel şart olmaya devam ettiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/peskov-rusya-abd-ekonomi-calisma-grubu-bugun-ve-yarin-toplanacak-1102981063.html

birleşik arap emirlikleri (bae)

rusya

abd

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

birleşik arap emirlikleri (bae), rusya, abd, ukrayna, müzakere, steve witkoff, kirill dmitriyev, yuriy uşakov, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), bae dışişleri bakanlığı