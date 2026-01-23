Türkiye
Avrupa Parlamentosu: AB-ABD ticaret anlaşması görüşmeleri devam edebilir
Avrupa Parlamentosu: AB-ABD ticaret anlaşması görüşmeleri devam edebilir
23.01.2026
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, ABD ile Grönland geriliminin azalmasının ardından askıya alınan AB-ABD ticaret anlaşmasının onay sürecinin yeniden başlatılacağını açıkladı. Metsola, sürecin AP Uluslararası Ticaret Komitesi’nde ele alınacağını, anlaşmanın daha önce Trump’ın tarife tehditleri nedeniyle askıya alındığını hatırlatarak gerilimin azalmasından memnuniyet duyduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland tutumları nedeniyle bazı Avrupa ülkelerine tarife uygulanacağını açıklamasının ardından 21 Ocak'ta AP Uluslararası Ticaret Komitesi, AB ile ABD arasında Temmuz 2025'te uzlaşılan ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya almıştı.
05:03 23.01.2026
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, ABD ile Grönland geriliminin azalmasının ardından askıya alınan AB-ABD ticaret anlaşmasının onay sürecinin yeniden başlatılacağını açıkladı.
Metsola, sürecin AP Uluslararası Ticaret Komitesi’nde ele alınacağını, anlaşmanın daha önce Trump’ın tarife tehditleri nedeniyle askıya alındığını hatırlatarak gerilimin azalmasından memnuniyet duyduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:
Bu durum, yaklaşan gümrük vergisi tehdidi nedeniyle karşı çıkılan AB-ABD ticaret anlaşması hakkındaki iç görüşmelerimize bu aşamada devam edebileceğimiz anlamına geliyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland tutumları nedeniyle bazı Avrupa ülkelerine tarife uygulanacağını açıklamasının ardından 21 Ocak'ta AP Uluslararası Ticaret Komitesi, AB ile ABD arasında Temmuz 2025'te uzlaşılan ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya almıştı.
