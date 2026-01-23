https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/avrupa-parlamentosu-ab-abd-ticaret-anlasmasi-gorusmeleri-devam-edebilir-1102968905.html
Avrupa Parlamentosu: AB-ABD ticaret anlaşması görüşmeleri devam edebilir
Avrupa Parlamentosu: AB-ABD ticaret anlaşması görüşmeleri devam edebilir
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, ABD ile yaşanan Grönland geriliminin azalmasının ardından askıya alınan AB-ABD ticaret anlaşmasının onay sürecinin... 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T05:03+0300
2026-01-23T05:03+0300
2026-01-23T05:03+0300
dünya
abd
grönland
ab
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085972891_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aa961fcefcffb6932c45d72e29d39d37.jpg
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, ABD ile Grönland geriliminin azalmasının ardından askıya alınan AB-ABD ticaret anlaşmasının onay sürecinin yeniden başlatılacağını açıkladı. Metsola, sürecin AP Uluslararası Ticaret Komitesi’nde ele alınacağını, anlaşmanın daha önce Trump’ın tarife tehditleri nedeniyle askıya alındığını hatırlatarak gerilimin azalmasından memnuniyet duyduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland tutumları nedeniyle bazı Avrupa ülkelerine tarife uygulanacağını açıklamasının ardından 21 Ocak'ta AP Uluslararası Ticaret Komitesi, AB ile ABD arasında Temmuz 2025'te uzlaşılan ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/von-der-leyen-gronlanda-onemli-bir-yatirim-paketi-sunulacak-1102968775.html
grönland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085972891_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_a0cea606c02337119a0290c1e110ab53.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, grönland, ab
Avrupa Parlamentosu: AB-ABD ticaret anlaşması görüşmeleri devam edebilir
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, ABD ile yaşanan Grönland geriliminin azalmasının ardından askıya alınan AB-ABD ticaret anlaşmasının onay sürecinin yeniden başlatılacağını açıkladı.
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, ABD ile Grönland geriliminin azalmasının ardından askıya alınan AB-ABD ticaret anlaşmasının onay sürecinin yeniden başlatılacağını açıkladı.
Metsola, sürecin AP Uluslararası Ticaret Komitesi’nde ele alınacağını, anlaşmanın daha önce Trump’ın tarife tehditleri nedeniyle askıya alındığını hatırlatarak gerilimin azalmasından memnuniyet duyduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:
Bu durum, yaklaşan gümrük vergisi tehdidi nedeniyle karşı çıkılan AB-ABD ticaret anlaşması hakkındaki iç görüşmelerimize bu aşamada devam edebileceğimiz anlamına geliyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland tutumları nedeniyle bazı Avrupa ülkelerine tarife uygulanacağını açıklamasının ardından 21 Ocak'ta AP Uluslararası Ticaret Komitesi, AB ile ABD arasında Temmuz 2025'te uzlaşılan ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya almıştı.