Aston Villa maçı ardından Tedesco: 'Semedo'nun sakatlığı devam ederse sezonu kapatır'

"Bugün arkada üçlü oynamadık, Yiğit Efe stoper olduğu için öyle görünüyor ama bugün sağ bek gibi oynadı. Oyun kurulumunda esnek oluyoruz. Alanya maçında birazcık Efe daha sabit geride kalan bek gibi oynadı. O maçta Mert'ten öne gitmesini istedik. Efe bugün ise normal bek gibi oynadı. Normal 4-2-3-1 formasyonunu oynadık. 6 numaralarımızı esnek kullanıyoruz.

Semedo'nun sakatlıktan gelmesi sebebiyle yaklaşık 45-60 oynayacak durumdaydı riske edemezdik. Sakatlığı tekrar ederse sezonu kapatabilir. Alanya'da 45, bugün 55 dakika oynadı. Önümüzdeki maçlar süresi uzayacak.

Talisca ile başlayamazdık. Kendisi büyük bir sakatlık yaşadı ve sonra iki 90 dakika oynadı. Bugün oynayabileceği maksimum süre 35-40 dakikaydı. Bazen böyle değişiklikler yapmak zorunda kalıyorsunuz."