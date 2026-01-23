https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/amsterdam-et-reklamlarini-yasaklayan-ilk-baskent-oldu-1102994795.html
Amsterdam, et reklamlarını yasaklayan ilk başkent oldu
23.01.2026
Amsterdam Belediye Meclisi’nde 45 üyeden 27’sinin oyuyla et reklamları kent genelinde yasaklandı. Hayvanlar Partisi ve Yeşil/Sol Parti’nin ortak teklifiyle yasalaşan düzenlemenin 1 Mayıs’tan itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.Uygulama, 2022’de et reklamlarını yasaklayan Haarlem’in ardından geldi. Haarlem’in adımı, birçok Hollanda kentinde benzer düzenlemelere ilham verirken, Amsterdam bu yasağı hayata geçiren üçüncü şehir oldu.Yetkililer, gıda sistemindeki karbon emisyonlarının büyük bölümünün et üretiminden kaynaklandığına dikkat çekerek, kararın kentin 2050 yılına kadar beslenmede yüzde 50 oranında bitki bazlı gıdaya geçme hedefini desteklediğini vurguladı.
21:26 23.01.2026 (güncellendi: 21:27 23.01.2026)
