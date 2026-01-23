https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/ahmet-ozere-6-yil-3-ay-hapis-cezasi-verildi-1102983514.html
Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Sputnik Türkiye
Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'e, “Kent uzlaşısı” davasında, “silahlı terör örgütü üyesi olma” iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis... 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T14:18+0300
2026-01-23T14:18+0300
2026-01-23T14:44+0300
türki̇ye
ahmet özer
esenyurt belediye başkanlığı
kent
soruşturma
aziz ihsan aktaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089830012_22:0:621:337_1920x0_80_0_0_8a83a14b76999f6a204d6bffb38701fe.png
“Kent uzlaşısı” davasında tutuksuz yargılanan Ahmet Özer, 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Özer, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görülen karar duruşmasında, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Özer, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında tutuklu olarak yargılanırken 11 Kasım'da tahliye edilmişti. Duruşmada savcılık esasa ilişkin mütalaasında, Ahmet Özer'in silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istemişti.Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Özer, özetle şunları kaydetti:"Benim terör örgütüyle yan yana gelmeyeceğimi sokaktan geçen adam bile söyler. Ben terörle yan yana gelecek bir insana benziyor muyum? 64 yıl tek bir suç işlememişim; belediye başkanı olunca mı terör örgütü üyesi olmuşum? Bu akla mantığa sığıyor mu? Bu ülkenin ayakta durması için üç temel şart gerekmektedir: siyasal düzen, ekonomi ve adalet. Bizi halk yapan, bizi toplum yapan temel çimento hukuktur. Demokratik olduğu iddia edilen sistemlerde en tehlikelisi de budur. Bir ülkeyi ayakta tutan adalettir, haktır, hukuktur. Bizim amacımız, herkesi koruyup kollayan, adalet dağıtan bir sistemdir. Bana kollukta, sorguda sorulmayan gizli tanık bir gecede icat edildi. 35 yıllık akademik kariyerime bakılırsa, benim terörle yan yana gelmeyeceğimi sokaktan geçen biri bile söyler. Hukuktan başka sığınacak dalımız yok."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251112/eski-esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozer-tahliye-edildi-1100911712.html
türki̇ye
kent
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1e/1089830012_97:0:546:337_1920x0_80_0_0_731a3c212612659d65e5c9de9ca356ce.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ahmet özer, esenyurt belediye başkanlığı, kent, soruşturma, aziz ihsan aktaş
ahmet özer, esenyurt belediye başkanlığı, kent, soruşturma, aziz ihsan aktaş
Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
14:18 23.01.2026 (güncellendi: 14:44 23.01.2026)
Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'e, “Kent uzlaşısı” davasında, “silahlı terör örgütü üyesi olma” iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
“Kent uzlaşısı” davasında tutuksuz yargılanan Ahmet Özer, 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Özer, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görülen karar duruşmasında, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Özer, Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında tutuklu olarak yargılanırken 11 Kasım'da tahliye edilmişti. Duruşmada savcılık esasa ilişkin mütalaasında, Ahmet Özer'in silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istemişti.
Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan Özer, özetle şunları kaydetti:
"Benim terör örgütüyle yan yana gelmeyeceğimi sokaktan geçen adam bile söyler. Ben terörle yan yana gelecek bir insana benziyor muyum? 64 yıl tek bir suç işlememişim; belediye başkanı olunca mı terör örgütü üyesi olmuşum? Bu akla mantığa sığıyor mu? Bu ülkenin ayakta durması için üç temel şart gerekmektedir: siyasal düzen, ekonomi ve adalet. Bizi halk yapan, bizi toplum yapan temel çimento hukuktur. Demokratik olduğu iddia edilen sistemlerde en tehlikelisi de budur. Bir ülkeyi ayakta tutan adalettir, haktır, hukuktur. Bizim amacımız, herkesi koruyup kollayan, adalet dağıtan bir sistemdir. Bana kollukta, sorguda sorulmayan gizli tanık bir gecede icat edildi. 35 yıllık akademik kariyerime bakılırsa, benim terörle yan yana gelmeyeceğimi sokaktan geçen biri bile söyler. Hukuktan başka sığınacak dalımız yok."