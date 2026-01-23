Ahmet Hakan: 'Türkiye partisi olmalarını beklerken onlar gittiler Suriye’deki YPG’nin partisi oldular'

"Herkes onlardan Türkiye partisi olmalarını beklerken onlar gittiler Suriye’deki YPG’nin partisi oldular. Artık şu net biçimde anlaşılmıştır. DEM’in dili Öcalan diyor ama kalbi Kandil için atıyor. Bu partide Kandil’in borusu ötüyor. Mazlum Abdi, son anda ABD ile anlaşacak gibi...

Böyle bir durumda DEM ne yapacak acaba? Mazlum Abdi’ye karşı da Kamışlı’ya doğru yürüyüşe mi geçecek? Bahçeli’nin başlattığı çözüm sürecinde şöyle diyorlardı: “Suriye ayrı, Türkiye ayrı.” Peki şimdi ne yapıyorlar? Suriye için Türkiye’deki süreci yıkıyorlar.

Kandil’de bir siyasi akıl yok. YPG’de bir siyasi akıl yok. İnsan bari DEM’de bir siyasi akıl olsa diye düşünüyor. Heyhat! Onlar da iki siyasi akılsızın peşine takılıyor. Uzak gelecekle ilgili bir öngörüleri olmadığı gibi yakın gelecekle ilgili bir öngörüleri de yok. Suriye’de üç beş gün içinde tam entegrasyon sağlanacak. Zihinleri buna bile hazır değil."