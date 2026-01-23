Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/ahmet-hakan-turkiye-partisi-olmalarini-beklerken-onlar-gittiler-suriyedeki-ypgnin-partisi-oldular-1102971402.html
Ahmet Hakan: 'Türkiye partisi olmalarını beklerken onlar gittiler Suriye’deki YPG’nin partisi oldular'
Ahmet Hakan: 'Türkiye partisi olmalarını beklerken onlar gittiler Suriye’deki YPG’nin partisi oldular'
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ahmet Hakan, DEM Parti'yi bugünkü köşe yazısına taşıdı. Hakan "Bir şaşkınlığın partisi: DEM. Herkes onlardan Türkiye partisi olmalarını beklerken... 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T07:50+0300
2026-01-23T07:50+0300
poli̇ti̇ka
ahmet hakan
ypg
mazlum abdi
dem parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103573/81/1035738133_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c1e470d7cc13efd73113d425272d3068.jpg
Gazeteci Ahmet Hakan "Bir şaşkınlığın partisi: DEM" başlıklı yazısında DEM Parti'yi köşesine taşıdı. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/sanliurfada-izinsiz-gosteri-7-kisi-gozaltina-alindi-1102966009.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103573/81/1035738133_146:0:1106:720_1920x0_80_0_0_1b46ad9e9f7c523e2e71439bbad52232.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ahmet hakan, ypg, mazlum abdi, dem parti
ahmet hakan, ypg, mazlum abdi, dem parti

Ahmet Hakan: 'Türkiye partisi olmalarını beklerken onlar gittiler Suriye’deki YPG’nin partisi oldular'

07:50 23.01.2026
© Fotoğraf : TwitterAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Gazeteci Ahmet Hakan, DEM Parti'yi bugünkü köşe yazısına taşıdı. Hakan "Bir şaşkınlığın partisi: DEM. Herkes onlardan Türkiye partisi olmalarını beklerken onlar gittiler Suriye’deki YPG’nin partisi oldular" ifadelerini kullandı.
Gazeteci Ahmet Hakan "Bir şaşkınlığın partisi: DEM" başlıklı yazısında DEM Parti'yi köşesine taşıdı. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Herkes onlardan Türkiye partisi olmalarını beklerken onlar gittiler Suriye’deki YPG’nin partisi oldular. Artık şu net biçimde anlaşılmıştır. DEM’in dili Öcalan diyor ama kalbi Kandil için atıyor. Bu partide Kandil’in borusu ötüyor. Mazlum Abdi, son anda ABD ile anlaşacak gibi...

Böyle bir durumda DEM ne yapacak acaba? Mazlum Abdi’ye karşı da Kamışlı’ya doğru yürüyüşe mi geçecek? Bahçeli’nin başlattığı çözüm sürecinde şöyle diyorlardı: “Suriye ayrı, Türkiye ayrı.” Peki şimdi ne yapıyorlar? Suriye için Türkiye’deki süreci yıkıyorlar.

Kandil’de bir siyasi akıl yok. YPG’de bir siyasi akıl yok. İnsan bari DEM’de bir siyasi akıl olsa diye düşünüyor. Heyhat! Onlar da iki siyasi akılsızın peşine takılıyor. Uzak gelecekle ilgili bir öngörüleri olmadığı gibi yakın gelecekle ilgili bir öngörüleri de yok. Suriye’de üç beş gün içinde tam entegrasyon sağlanacak. Zihinleri buna bile hazır değil."

Gösteri yürüyüşü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
TÜRKİYE
Şanlıurfa'da izinsiz gösteri: 7 kişi gözaltına alındı
Dün, 23:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала