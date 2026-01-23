AB: ABD ile ilişkiler ‘büyük bir darbe aldı’

Türkiye
AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kallas, ABD ile ilişkilerin son bir haftada ciddi biçimde zedelendiğini söyledi. Kallas'ın açıklamaları, Grönland geriliminin ardından Brüksel'de düzenlenen acil AB zirvesi sırasında geldi.
Brüksel’de konuşan Kaja Kallas, transatlantik ilişkilerde artan belirsizliği işaret ederek, “Bir gün her şey bir yönde gidiyor, ertesi gün her şey tamamen değişebiliyor” dedi.Kallas, Avrupa ile ABD arasındaki ilişkilerin “son bir haftada kesinlikle büyük bir darbe aldığını” ifade ederken, Avrupalı liderlerin “80 yıllık iyi ilişkileri çöpe atmaya niyetli olmadığını” söyledi.Trump’ın çarşamba günü vergilerden vazgeçmesine ve müzakere açıklamalarına rağmen, AB yetkilileri zirvenin gerekli olduğunu savundu. Gerekçe olarak, “öngörülemez” bir ABD başkanıyla transatlantik ilişkinin genel durumunun ele alınması gösterildi.Macron: Hazırlıklı olmalıyızFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa’nın yeni tehditler karşısında “son derece dikkatli” olması ve gerekirse elindeki araçları kullanmaya hazır bulunması gerektiğini dile getirdi.AB-ABD ticaret anlaşması tekrar gündemBu arada Avrupa Parlamentosu, Trump’ın gümrük vergisi tehdidini geri çekmesinin ardından AB-ABD ticaret anlaşmasının onay sürecini yeniden ele almaya hazır olduğunu açıkladı. Parlamento daha önce, ABD’ye karşı en güçlü tepkilerden biri olarak anlaşmanın onayını askıya almıştı.
AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kallas, ABD ile ilişkilerin son bir haftada ciddi biçimde zedelendiğini söyledi. Kallas’ın açıklamaları, Grönland geriliminin ardından Brüksel’de düzenlenen acil AB zirvesi sırasında geldi.
Brüksel’de konuşan Kaja Kallas, transatlantik ilişkilerde artan belirsizliği işaret ederek, “Bir gün her şey bir yönde gidiyor, ertesi gün her şey tamamen değişebiliyor” dedi.
Kallas, Avrupa ile ABD arasındaki ilişkilerin “son bir haftada kesinlikle büyük bir darbe aldığını” ifade ederken, Avrupalı liderlerin “80 yıllık iyi ilişkileri çöpe atmaya niyetli olmadığını” söyledi.
Acil zirve, Trump’ın Grönland’ın ABD kontrolüne geçmesine karşı çıkan sekiz Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından apar topar toplanmıştı.
Trump’ın çarşamba günü vergilerden vazgeçmesine ve müzakere açıklamalarına rağmen, AB yetkilileri zirvenin gerekli olduğunu savundu. Gerekçe olarak, “öngörülemez” bir ABD başkanıyla transatlantik ilişkinin genel durumunun ele alınması gösterildi.

Macron: Hazırlıklı olmalıyız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa’nın yeni tehditler karşısında “son derece dikkatli” olması ve gerekirse elindeki araçları kullanmaya hazır bulunması gerektiğini dile getirdi.

AB-ABD ticaret anlaşması tekrar gündem

Bu arada Avrupa Parlamentosu, Trump’ın gümrük vergisi tehdidini geri çekmesinin ardından AB-ABD ticaret anlaşmasının onay sürecini yeniden ele almaya hazır olduğunu açıkladı.
Parlamento daha önce, ABD’ye karşı en güçlü tepkilerden biri olarak anlaşmanın onayını askıya almıştı.
