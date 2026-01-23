Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/5-tegmen-tskdan-ihrac-edilmisti-deniz-demirtasin-mahkeme-karari-belli-oldu-1102994140.html
5 teğmen TSK'dan ihraç edilmişti: Deniz Demirtaş'ın mahkeme kararı belli oldu
5 teğmen TSK'dan ihraç edilmişti: Deniz Demirtaş'ın mahkeme kararı belli oldu
Sputnik Türkiye
Ankara 21. İdare Mahkemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen 5 teğmenden Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararını iptal etti. 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T19:30+0300
2026-01-23T19:31+0300
türki̇ye
türkiye
ankara
idare mahkemesi
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
ihraç
meslekten ihraç
memuriyetten ihraç
asker
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090523910_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_fb4ff9a8a06a47e6d3602231cc43e993.jpg
30 Ağustos 2024’te düzenlenen törende kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attığı gerekçesiyle 5 teğmen ihraç edilmişti.Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen 5 teğmenden Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı Ankara 21. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Habertürk'e göre; kararın istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/tskdan-ihrac-edilen-bes-tegmen-kararin-iptali-icin-dava-acti-1095037357.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/12/1090523910_103:0:703:450_1920x0_80_0_0_1283fd63bb865c633093906d0302b03a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, ankara, idare mahkemesi, türk silahlı kuvvetleri (tsk), ihraç, meslekten ihraç, memuriyetten ihraç, asker
türkiye, ankara, idare mahkemesi, türk silahlı kuvvetleri (tsk), ihraç, meslekten ihraç, memuriyetten ihraç, asker

5 teğmen TSK'dan ihraç edilmişti: Deniz Demirtaş'ın mahkeme kararı belli oldu

19:30 23.01.2026 (güncellendi: 19:31 23.01.2026)
© FotoğrafTeğmen Ebru Eroğlu
Teğmen Ebru Eroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Ankara 21. İdare Mahkemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen 5 teğmenden Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararını iptal etti.
30 Ağustos 2024’te düzenlenen törende kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attığı gerekçesiyle 5 teğmen ihraç edilmişti.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen 5 teğmenden Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı Ankara 21. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Habertürk'e göre; kararın istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.
Teğmen Ebru Eroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2025
TÜRKİYE
TSK'dan ihraç edilen beş teğmen, kararın iptali için dava açtı
1 Nisan 2025, 15:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала