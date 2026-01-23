5 teğmen TSK'dan ihraç edilmişti: Deniz Demirtaş'ın mahkeme kararı belli oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/5-tegmen-tskdan-ihrac-edilmisti-deniz-demirtasin-mahkeme-karari-belli-oldu-1102994140.html
Ankara 21. İdare Mahkemesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen 5 teğmenden Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararını iptal etti. 23.01.2026, Sputnik Türkiye
30 Ağustos 2024’te düzenlenen törende kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attığı gerekçesiyle 5 teğmen ihraç edilmişti.Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen 5 teğmenden Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı Ankara 21. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Habertürk'e göre; kararın istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.
19:30 23.01.2026 (güncellendi: 19:31 23.01.2026)
30 Ağustos 2024’te düzenlenen törende kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attığı gerekçesiyle 5 teğmen ihraç edilmişti.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen 5 teğmenden Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı Ankara 21. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Habertürk'e göre; kararın istinaf yolunun açık olduğu belirtildi.