https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/tskdan-ihrac-edilen-bes-tegmen-kararin-iptali-icin-dava-acti-1095037357.html
TSK'dan ihraç edilen beş teğmen, kararın iptali için dava açtı
TSK'dan ihraç edilen beş teğmen, kararın iptali için dava açtı
Sputnik Türkiye
Kılıçlı yemin sonrasında TSK'dan ihraç edilen beş teğmen kararın iptal edilmesi için dava açtı. 01.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-01T15:19+0300
2025-04-01T15:19+0300
2025-04-01T15:20+0300
türki̇ye
ebru eroğlu
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
idare mahkemesi
kara harp okulu
kılıçlı yemin
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Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin sonrasında disiplinsiz gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen 5 teğmen, kararın iptali için dava açtı. İdare Mahkemesi'ne dava açtılarHabertürk'ün haberine Ankara'da, Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde, dönemi birincilikte bitiren Teğmen Ebru Eroğlu ile birlikte kılıç çatan ve disiplinsizlik gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen yürütmenin durdurulması için Ankara İdare Mahkemesi'ne dava açtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/msbden-tegmenlerle-ilgili-aciklama-neden-cezalandirildiklari-aciklandi-1093420568.html
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ebru eroğlu, türk silahlı kuvvetleri (tsk), idare mahkemesi, kara harp okulu, kılıçlı yemin
ebru eroğlu, türk silahlı kuvvetleri (tsk), idare mahkemesi, kara harp okulu, kılıçlı yemin
TSK'dan ihraç edilen beş teğmen, kararın iptali için dava açtı
15:19 01.04.2025 (güncellendi: 15:20 01.04.2025)
Kılıçlı yemin sonrasında TSK'dan ihraç edilen beş teğmen kararın iptal edilmesi için dava açtı.
Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin sonrasında disiplinsiz gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen 5 teğmen, kararın iptali için dava açtı.
İdare Mahkemesi'ne dava açtılar
Habertürk'ün haberine Ankara'da, Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde, dönemi birincilikte bitiren Teğmen Ebru Eroğlu ile birlikte kılıç çatan ve disiplinsizlik gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen yürütmenin durdurulması için Ankara İdare Mahkemesi'ne dava açtı.