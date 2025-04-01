https://anlatilaninotesi.com.tr/20250401/tskdan-ihrac-edilen-bes-tegmen-kararin-iptali-icin-dava-acti-1095037357.html

TSK'dan ihraç edilen beş teğmen, kararın iptali için dava açtı

TSK'dan ihraç edilen beş teğmen, kararın iptali için dava açtı

Sputnik Türkiye

Kılıçlı yemin sonrasında TSK'dan ihraç edilen beş teğmen kararın iptal edilmesi için dava açtı. 01.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-01T15:19+0300

2025-04-01T15:19+0300

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türki̇ye

ebru eroğlu

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

idare mahkemesi

kara harp okulu

kılıçlı yemin

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Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin sonrasında disiplinsiz gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen 5 teğmen, kararın iptali için dava açtı. İdare Mahkemesi'ne dava açtılarHabertürk'ün haberine Ankara'da, Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde, dönemi birincilikte bitiren Teğmen Ebru Eroğlu ile birlikte kılıç çatan ve disiplinsizlik gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen yürütmenin durdurulması için Ankara İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/msbden-tegmenlerle-ilgili-aciklama-neden-cezalandirildiklari-aciklandi-1093420568.html

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ebru eroğlu, türk silahlı kuvvetleri (tsk), idare mahkemesi, kara harp okulu, kılıçlı yemin