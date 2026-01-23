Türkiye
26 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı: Sağanak, fırtına ve kar alarmı
26 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı: Sağanak, fırtına ve kar alarmı
26 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı: Sağanak, fırtına ve kar alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Ocak Cuma günü beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yaptı. 23.01.2026
2026-01-23T00:53+0300
2026-01-23T00:53+0300
türki̇ye
meteoroloji genel müdürlüğü
hava
bugün hava durumu
hava durumu
kar
kar yağışı
kar fırtınası
23 Ocak Cuma günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 26 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı.Uyarı listesinde Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye yer aldı.Tahminlere göre kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, batı bölgelerde yağmurla birlikte karla karışık yağmur, iç ve doğu kesimlerde ise kar yağışı etkili olacak.
türki̇ye
26 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı: Sağanak, fırtına ve kar alarmı

00:53 23.01.2026
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Ocak Cuma günü beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yaptı.
23 Ocak Cuma günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 26 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı.
Uyarı listesinde Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye yer aldı.
Tahminlere göre kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, batı bölgelerde yağmurla birlikte karla karışık yağmur, iç ve doğu kesimlerde ise kar yağışı etkili olacak.
