26 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı: Sağanak, fırtına ve kar alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Ocak Cuma günü beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yaptı. 23.01.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100678889_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8907ec9eb9cb8d72734d522dc194c9ba.jpg

23 Ocak Cuma günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 26 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımlandı.Uyarı listesinde Adıyaman, Antalya, Bingöl, Bitlis, Burdur, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Sivas, Tunceli, Şanlıurfa, Yozgat, Batman, Şırnak, Kilis ve Osmaniye yer aldı.Tahminlere göre kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, batı bölgelerde yağmurla birlikte karla karışık yağmur, iç ve doğu kesimlerde ise kar yağışı etkili olacak.

