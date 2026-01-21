https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/meteoroloji-duyurdu-14-il-icin-sari-kodlu-uyari-1102923758.html

Meteoroloji duyurdu: 14 il için sarı kodlu uyarı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Ocak Perşembe günü için 14 ilde sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun... 21.01.2026, Sputnik Türkiye

22 Ocak Perşembe günü için 14 kente sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda özellikle ulaşımda aksamalar ve don olaylarına karşı halkın dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.22 Ocak Perşembe günü beklenen hava durumu şöyle:

