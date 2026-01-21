Türkiye
Meteoroloji duyurdu: 14 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji duyurdu: 14 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Ocak Perşembe günü için 14 ilde sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun farklı bölgelerinde kar, karla karışık yağmurla gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili olacak.
22 Ocak Perşembe günü için 14 kente sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda özellikle ulaşımda aksamalar ve don olaylarına karşı halkın dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.22 Ocak Perşembe günü beklenen hava durumu şöyle:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 22 Ocak Perşembe günü için 14 ilde sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun farklı bölgelerinde kar, karla karışık yağmurla gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili olacak.
22 Ocak Perşembe günü için 14 kente sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda özellikle ulaşımda aksamalar ve don olaylarına karşı halkın dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
22 Ocak Perşembe günü beklenen hava durumu şöyle:
Adıyaman: Kar yağışı
Antalya: Gök gürültülü sağanak yağış ve rüzgar
Aydın: Gök gürültülü sağanak yağış ve rüzgar
Balıkesir: Gök gürültülü sağanak
Burdur: Karla karışık yağmur
Gaziantep: Kar yağışı
Isparta: Karla karışık yağmur
İzmir: Gök gürültülü sağanak ve rüzgar
Manisa: Gök gürültülü sağanak yağış
Kahramanmaraş: Kar yağışı
Muğla: Gök gürültülü sağanak yağış ve rüzgar
Şanlıurfa: Kar yağışı
Kilis: Kar yağışı
Osmaniye: Kar yağışı
