Zırhlı araç kaza yaptı: 11 kilo altın kayıplara karıştı, jandarma dedektörle aradı

Bursa'da kaza yapan zırhlı araçtaki 11 kilo altın kayboldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı 22.01.2026

Bursa Karacabey'de altın sevkiyatı yapılan zırhlı araç kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 11 kilo altının ise kaybolduğu iddia edildi. Bölgede yapılan aramalarda altının izine rastlanmazken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Zırhlı aracın direksiyon hakimiyetini kaybettiİzmir-İstanbul Otoyolu Karacabey Canbaz mevkisinde Bursa'ya altın sevkiyatı yapan E.Ö. (21) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen zırhlı araç, seyir halindeyken kontrolden çıkıp kaza yaptı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan R.T. (30) ile V.T. (48) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.Bölgede dedektörle arama yapıldıKazanın ardından yapılan kontrollerde, zırhlı araçta olduğu bildirilen 11 kilogram altının kaybolduğu öne sürüldü. Jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.Kazanın meydana geldiği yol kenarı ve çevresinde dedektörle arama yapıldığı ancak şu ana kadar herhangi bir altına ulaşılamadığı öğrenildi.

