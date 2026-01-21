https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/kartepede-otobus-sarampole-yuvarlandi-cok-sayida-yarali-var-1102918051.html
Kartepe'de otobüs şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var
Kocaeli Kartepe'de Zirve Yolu üzerinde meydana gelen olayda, çok sayıda yolcunun içinde bulunduğu otobüs şarampole yuvarlandı. Çok sayıda yaralının olduğu belirtiliyor.
Kocaeli Kartepe'de belediye otobüsü şarampole devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kocaeli'nin Kartepe Kayak merkezi yolu Sisli Vadi mevkisinde bir belediye otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri ile UMKE personeli yönlendirildi.Kazada yaralananlar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk ediliyor.
16:09 21.01.2026 (güncellendi: 16:36 21.01.2026)
Kocaeli'nin Kartepe Kayak merkezi yolu Sisli Vadi mevkisinde bir belediye otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri ile UMKE personeli yönlendirildi.
Kazada yaralananlar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk ediliyor.