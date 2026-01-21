https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/kartepede-otobus-sarampole-yuvarlandi-cok-sayida-yarali-var-1102918051.html

Kartepe'de otobüs şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

Kartepe'de otobüs şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var

Kocaeli Kartepe'de Zirve Yolu üzerinde meydana gelen olayda, çok sayıda yolcunun içinde bulunduğu otobüs şarampole yuvarlandı. Çok sayıda yaralının olduğu... 21.01.2026, Sputnik Türkiye

Kocaeli Kartepe'de belediye otobüsü şarampole devrildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kocaeli'nin Kartepe Kayak merkezi yolu Sisli Vadi mevkisinde bir belediye otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri ile UMKE personeli yönlendirildi.Kazada yaralananlar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk ediliyor.

