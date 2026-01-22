https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/yeni-zelandada-volkanik-heyelan-turistik-kampta-en-az-9-kisi-kayip-1102961763.html

Yeni Zelanda’da volkanik heyelan: Turistik kampta en az 9 kişi kayıp

Yeni Zelanda’nın Kuzey Adası’nda bulunan Mount Maunganui Yanardağı eteklerindeki bir kamp alanında meydana gelen büyük heyelanın ardından en az dokuz kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Yerel saatle perşembe sabahı erken saatlerde meydana gelen olayda, yoğun yağışın ardından kopan toprak ve kaya kütlesi, Beachside Holiday Park adlı turistik kamp alanını vurdu.Sosyal medyada yayılan görüntülerde, çamur, ağaçlar ve kaya parçalarının büyük bir hızla kamp alanına doğru aktığı, bazı karavanların yerlerinden sökülerek metrelerce sürüklendiği görülüyor.Yetkililer, çamur ve enkaz altında ‘çocukların da bulunabileceğinden’ endişe edildiğini belirtti. Polis, kayıp sayısının kesinleşmediğini ancak aralarında en az bir küçük kız çocuğunun da bulunduğu kişilerin arandığını doğruladı.Yerel basına konuşan kaynaklar, kayıp sayısının tek haneli olduğu ancak dokuz kişiye kadar çıktığını bildirdi.‘Yardım edin’ çığlıkları duyulduOlay anına tanık olan yürüyüşçü Mark Tangney, çevrede bulunan turistlerin panik içinde kaçtığını söyledi. Tangney, New Zealand Herald gazetesine yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:Ancak bölgenin son derece istikrarsız olduğu gerekçesiyle arama kurtarma ekipleri bir süre sonra geri çekilmek zorunda kaldı.‘Başta sesler vardı, sonra sessizlik’Yeni Zelanda Yangın ve Acil Durum Komutanı William Pike, yerel RNZ radyosuna yaptığı açıklamada, ilk gelen ekiplerin enkazdan bazı sesler duyduğunu ancak ikinci bir heyelan riski nedeniyle operasyonların durdurulduğunu söyledi:Aynı gün ikinci felaket: İki ölüAynı gün içinde Papamoa’daki Welcome Bay bölgesinde meydana gelen ikinci bir heyelanda ise iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Acil Durum Yönetimi Bakanı Mark Mitchell, felaketlerin rekor seviyedeki yağışlar ve son günlerde etkili olan şiddetli rüzgarlarla bağlantılı olduğunu söyledi.

