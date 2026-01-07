Türkiye
Beklenen oldu büyük bir gürültüyle heyelan oldu, eve kaya düştü: 'Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok'
Beklenen oldu büyük bir gürültüyle heyelan oldu, eve kaya düştü: 'Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok'
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde toprak kayması meydana geldi. Binada hasar meydana geldi.
Trabzon'da 6 katlı binanın hemen arkasında toprak kayması meydana geldi.Hürriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak sebebiyle hasar gören 2 dairede ve binada, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve belediye ekiplerince hasar tespit çalışması başlatıldı.'Allah korudu'Heyelan evinin duvarı yıkılan ve odanın içerisine kaya parçaları ile toprak yığını dolan vatandaşlardan Ahmet Kaba, yaptığı açıklamada, ses duyduklarını ve heyelan olduğunu anladıklarını belirterek, "11 yıldır bu binada oturuyorum. Akşam eşim ve çocuklarımla televizyon izlerken patlamaya benzer bir ses ile kendimize geldik. Ne olduğunu anlayamadık. En güzel yanı can kaybımız yok. Çocuklarıma yada bana birşey olmadı. Hasarımız çok ama gelen Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.Olay anında odada kimse olmadığını aktaran Kaba, "O anda kimse yoktu ama yarım saate önce küçük kızım buradaydı. Yarım saat önce olsa kızım bunların içinde olacaktı ya da bir saat sonra olmuş olsaydı biz burada yatıyor olacaktık. Allah korudu." diye konuştu.
trabzon, heyelan, toprak kayması
15:58 07.01.2026 (güncellendi: 16:08 07.01.2026)
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde toprak kayması meydana geldi. Binada hasar meydana geldi.
Trabzon'da 6 katlı binanın hemen arkasında toprak kayması meydana geldi.
Hürriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak sebebiyle hasar gören 2 dairede ve binada, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve belediye ekiplerince hasar tespit çalışması başlatıldı.

'Allah korudu'

Heyelan evinin duvarı yıkılan ve odanın içerisine kaya parçaları ile toprak yığını dolan vatandaşlardan Ahmet Kaba, yaptığı açıklamada, ses duyduklarını ve heyelan olduğunu anladıklarını belirterek, "11 yıldır bu binada oturuyorum. Akşam eşim ve çocuklarımla televizyon izlerken patlamaya benzer bir ses ile kendimize geldik. Ne olduğunu anlayamadık. En güzel yanı can kaybımız yok. Çocuklarıma yada bana birşey olmadı. Hasarımız çok ama gelen Allah'tan geldi, yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.
Olay anında odada kimse olmadığını aktaran Kaba, "O anda kimse yoktu ama yarım saate önce küçük kızım buradaydı. Yarım saat önce olsa kızım bunların içinde olacaktı ya da bir saat sonra olmuş olsaydı biz burada yatıyor olacaktık. Allah korudu." diye konuştu.
