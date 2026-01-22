https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/yeni-bulunan-magaza-cizimleri-bilinen-en-eski-kaya-sanati-olabilir-1102958553.html
Yeni bulunan mağara çizimleri, bilinen en eski kaya sanatı olabilir
Yeni bulunan mağara çizimleri, bilinen en eski kaya sanatı olabilir
Sputnik Türkiye
Endonezya’nın Sulawesi Adası’ndaki bir mağarada bulunan ve kırmızı pigmentle yapılmış soluk bir el izi, keşfedilen en eski kaya sanatı olabilir. Yeni bir araştırmaya el çizimi en az 67 bin 800 yıl öncesine tarihleniyor.
2026-01-22T17:02+0300
2026-01-22T17:02+0300
2026-01-22T17:05+0300
yaşam
sulawesi
nature (dergi)
haberler
papua yeni gine
avustralya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102957739_0:81:860:565_1920x0_80_0_0_50a1b6bd2085bd5641fedab9366220df.jpg
Araştırmacılar, söz konusu el izinin ve Sulawesi’deki diğer çarpıcı mağara resimlerinin, günümüzde Avustralya, Papua Yeni Gine ve Endonezya’nın bir bölümünü kapsayan, artık sular altında kalmış Sahul kıtası yönünde yayılan erken insan toplulukları tarafından yapıldığını düşünüyor.Nature dergisinde yayınlanan çalışmanın başyazarı, Avustralya’daki Griffith Üniversitesi’nden arkeolog ve jeokimyacı Maxime Aubert, el izlerinin oker (aşı boyası) kullanılarak oluşturulduğunu belirtti.Aubert, “Ellerini duvara koyup pigment püskürtmüşler. Ağız yoluyla mı yoksa bir aletle mi yaptıklarını bilmiyoruz” dedi ve keşfi “hem heyecan verici hem de insanı mütevazı” sözleriyle tanımladı.Resimlerin yaşı nasıl hesaplandı?Araştırma ekibi, Güneydoğu Sulawesi’deki 44 mağara alanını inceledi ve aralarında yedi el şablonunun da bulunduğu 11 kaya sanatı motifini güvenilir biçimde tarihlendirdi.En eski örnek, Muna Adası’ndaki Metanduno Mağarası’nda bulundu. Aynı mağarada, yaklaşık 3 bin 500-4 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen at, geyik ve domuz resimleri de yer alıyor.Mağara sanatını tarihlendirmek oldukça zor olduğu için ekip, resimlerin üzerinde zamanla oluşan mineral kabuklardaki kimyasal izleri analiz ettiklerini aktardı. “Mağara patlağı” olarak bilinen bu oluşumlar, resimlerin asgari yaşını belirlemeye yardımcı oluyor.Sulawesi’deki bu sanat eserleri, Fransa’daki Lascaux gibi ünlü Avrupa mağara resimlerinden ve İspanya’da Neandertaller’e atfedilen el izlerinden de daha eski görünüyor.‘Modern insan varlığına dolaylı kanıt’Araştırmaya göre bu el şablonlarını büyük olasılıkla Homo Sapiens yaptı. Ancak İngiltere Durham Üniversitesi’nden paleolitik arkeolog Paul Pettitt, tarihlendirmenin yalnızca bir alt sınır sunduğunu ve bölgede Denisovalılar gibi başka insan türlerinin de yaşamış olabileceğini hatırlatıyor.Huddersfield Üniversitesi’nden arkeogenetikçi Martin Richards, çalışmanın “son derece ilgi çekici” olduğunu belirterek, bunun yaklaşık 70 bin yıl önce bölgede modern insanların varlığına dair güçlü bir dolaylı kanıt sunduğunu söylüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/altin-icin-rekor-beklenti-dev-banka-tahminini-guncelledi-1102951132.html
sulawesi
papua yeni gine
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102957739_0:0:860:645_1920x0_80_0_0_a4d04a186de0c3c8ef5792bd84400dc5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mağaza çizimi, ilk sanat, endonezya, el çizimi, sulawesi adası, haberler, arkeoloji, sanat, haberler
mağaza çizimi, ilk sanat, endonezya, el çizimi, sulawesi adası, haberler, arkeoloji, sanat, haberler
Yeni bulunan mağara çizimleri, bilinen en eski kaya sanatı olabilir
17:02 22.01.2026 (güncellendi: 17:05 22.01.2026)
Endonezya’nın Sulawesi Adası’ndaki bir mağarada bulunan ve kırmızı pigmentle yapılmış soluk bir el izi, şimdiye kadar keşfedilen en eski kaya sanatı olabilir. Yeni bir araştırmaya göre bu el şablonu en az 67 bin 800 yıl öncesine tarihleniyor.
Araştırmacılar, söz konusu el izinin ve Sulawesi’deki diğer çarpıcı mağara resimlerinin, günümüzde Avustralya, Papua Yeni Gine ve Endonezya’nın bir bölümünü kapsayan, artık sular altında kalmış Sahul kıtası yönünde yayılan erken insan toplulukları tarafından yapıldığını düşünüyor.
Nature dergisinde yayınlanan çalışmanın başyazarı, Avustralya’daki Griffith Üniversitesi’nden arkeolog ve jeokimyacı Maxime Aubert, el izlerinin oker (aşı boyası) kullanılarak oluşturulduğunu belirtti.
Aubert, “Ellerini duvara koyup pigment püskürtmüşler. Ağız yoluyla mı yoksa bir aletle mi yaptıklarını bilmiyoruz” dedi ve keşfi “hem heyecan verici hem de insanı mütevazı” sözleriyle tanımladı.
Resimlerin yaşı nasıl hesaplandı?
Araştırma ekibi, Güneydoğu Sulawesi’deki 44 mağara alanını inceledi ve aralarında yedi el şablonunun da bulunduğu 11 kaya sanatı motifini güvenilir biçimde tarihlendirdi.
En eski örnek, Muna Adası’ndaki Metanduno Mağarası’nda bulundu. Aynı mağarada, yaklaşık 3 bin 500-4 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen at, geyik ve domuz resimleri de yer alıyor.
Mağara sanatını tarihlendirmek oldukça zor olduğu için ekip, resimlerin üzerinde zamanla oluşan mineral kabuklardaki kimyasal izleri analiz ettiklerini aktardı.
“Mağara patlağı” olarak bilinen bu oluşumlar, resimlerin asgari yaşını belirlemeye yardımcı oluyor.
Sulawesi’deki bu sanat eserleri, Fransa’daki Lascaux gibi ünlü Avrupa mağara resimlerinden ve İspanya’da Neandertaller’e atfedilen el izlerinden de daha eski görünüyor.
‘Modern insan varlığına dolaylı kanıt’
Araştırmaya göre bu el şablonlarını büyük olasılıkla Homo Sapiens yaptı. Ancak İngiltere Durham Üniversitesi’nden paleolitik arkeolog Paul Pettitt, tarihlendirmenin yalnızca bir alt sınır sunduğunu ve bölgede Denisovalılar gibi başka insan türlerinin de yaşamış olabileceğini hatırlatıyor.
Huddersfield Üniversitesi’nden arkeogenetikçi Martin Richards, çalışmanın “son derece ilgi çekici” olduğunu belirterek, bunun yaklaşık 70 bin yıl önce bölgede modern insanların varlığına dair güçlü bir dolaylı kanıt sunduğunu söylüyor.