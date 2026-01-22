https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/altin-icin-rekor-beklenti-dev-banka-tahminini-guncelledi-1102951132.html

Altın için rekor beklenti: Dev banka tahminini güncelledi

Altın için rekor beklenti: Dev banka tahminini güncelledi

Yatırım bankası Goldman Sachs, altın fiyatlarına ilişkin beklentisini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2026 yılı sonu için ons altın tahminini 4 bin 900... 22.01.2026

2026-01-22T14:09+0300

2026-01-22T14:09+0300

2026-01-22T14:09+0300

Küresel piyasalarda altın fiyatları yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Goldman Sachs, yayımladığı son raporda ons altın için 2026 yıl sonu tahminini yukarı yönlü güncelledi. Banka, önceki 4 bin 900 dolar olan öngörüsünü 5 bin 400 dolar seviyesine çıkardı.Raporda, küresel politika riskleri ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle özel sektör yatırımcılarının altına yöneliminin kalıcı olacağı belirtildi. Bankaya göre, yatırımcıların 2026’da altın pozisyonlarını azaltmaması, fiyat tahminlerinde yukarı yönlü revizyonu zorunlu kıldı.Merkez bankalarından güçlü altın talebiGoldman Sachs, gelişmekte olan ülke merkez bankalarının rezervlerini altınla çeşitlendirmeye devam ettiğine dikkat çekti. Raporda, 2026 yılında merkez bankalarının yıllık ortalama altın alımının yaklaşık 60 ton seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.Diğer bankalar da yükseliş bekliyorAltına yönelik iyimser beklenti sadece Goldman Sachs ile sınırlı değil. Commerzbank, geçen hafta artan güvenli liman talebini gerekçe göstererek yıl sonu altın fiyatı tahminini 4 bin 900 dolar seviyesine yükseltmişti.

