yargıtay hasta eşe ilgisizliği 'tam kusur' saydı: 'boşanmaya sebep ama mirasa engel değil'

Yargıtay'dan miras hukukuna dair dikkat çeken bir karar geldi. Hasta eşe ilgisizlik boşanma sebebi: Mirastan da çıkarılır mı?Mersin'de akciğer kanseri olan bir erkeğin, hastalığı sırasında kendisiyle ilgilenmediği gerekçesiyle eşini el yazılı vasiyetnameyle mirastan çıkarması üzerine açılan dava Yargıtay'a taşındı.Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, eşin hastalık sürecinde ilgisiz kaldığı iddiasının tek başına mirastan çıkarma sebebi sayılamayacağını, bunun ancak ağır, sürekli ve somut delillerle ispatlanmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı. Kararda, hasta eşe bakmamanın boşanmada tam kusur olarak sayılabileceğine hükmedildi.Türkiye gazetesine konuşan hukukçu Zeynep Ünal Murat, Türk Medeni Kanunu'nun 510. maddesine dikkat çekerek "Mirasçılıktan çıkarma kanunda sınırlı sayıda belirtilen hâllerde mümkündür. Sırf ilgisizlik veya ahlaki açıdan kınanabilir davranışlar tek başına yeterli değil" dedi.Murat, mirastan çıkarma için ağır ihlal ölçütünün aranacağını, manevi ve maddi desteğin sürdürülüp sürdürülmediğinin esas alındığını vurguladı.
Yargıtay’dan miras hukukuna dair dikkat çeken bir karar geldi.
Hasta eşe ilgisizlik boşanma sebebi: Mirastan da çıkarılır mı?
Mersin’de akciğer kanseri olan bir erkeğin, hastalığı sırasında kendisiyle ilgilenmediği gerekçesiyle eşini el yazılı vasiyetnameyle mirastan çıkarması üzerine açılan dava Yargıtay’a taşındı.
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, eşin hastalık sürecinde ilgisiz kaldığı iddiasının tek başına mirastan çıkarma sebebi sayılamayacağını, bunun ancak ağır, sürekli ve somut delillerle ispatlanmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı. Kararda, hasta eşe bakmamanın boşanmada tam kusur olarak sayılabileceğine hükmedildi.
Türkiye gazetesine konuşan hukukçu Zeynep Ünal Murat, Türk Medeni Kanunu’nun 510. maddesine dikkat çekerek “Mirasçılıktan çıkarma kanunda sınırlı sayıda belirtilen hâllerde mümkündür. Sırf ilgisizlik veya ahlaki açıdan kınanabilir davranışlar tek başına yeterli değil” dedi.
Murat, mirastan çıkarma için ağır ihlal ölçütünün aranacağını, manevi ve maddi desteğin sürdürülüp sürdürülmediğinin esas alındığını vurguladı.