Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri vuruldu: Bin 200’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri vuruldu: Bin 200’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında, Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesislerin vurulduğunu ve bin 240... 22.01.2026, Sputnik Türkiye
13:18 22.01.2026 (güncellendi: 13:19 22.01.2026)
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında, Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesislerin vurulduğunu ve bin 240 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Ukrayna’da, silahlı oluşumları besleyen enerji altyapı tesisleri ve mühimmat depoların yanı sıra, 142 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.
Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1240 askerini etkisiz hale getirdi ve 19 zırhlı savaş aracını da imha etti.
Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna’ya ait 9 güdümlü uçak bombası, 4 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 224 İHA’yı düşürdü.