https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/turkiyenin-en-kalabalik-ilcesi-belli-oldu-1-milyon-nufusa-ulasti-60-ili-geride-birakti-1102955234.html
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu: 1 milyon nüfusa ulaştı, 60 ili geride bıraktı
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu: 1 milyon nüfusa ulaştı, 60 ili geride bıraktı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi 1 milyonu aşan nüfusuyla Esenyurt oldu. Esenyurt bu nüfus oranıyla Türkiye'deki 60 ili de geride bıraktı. 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T15:33+0300
2026-01-22T15:33+0300
2026-01-22T15:33+0300
yaşam
esenyurt
nüfus
nüfus artışı
nüfus sayımı
konut satışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1f/1087485285_5:0:981:549_1920x0_80_0_0_c78e1c6214fcdba920317da30a63cafd.png
2025 yılı boyunca Türkiye genelinde yapılan konut satış rakamları, İstanbul'da bazı ilçelerdeki yoğunluğu da gösterdi. Resmi rakamlara göre yıl içerisinde el değiştiren her 8 konuttan biri Esenyurt'ta satıldı. Esenyurt'un nüfusunun 1 milyonu aştığı belirtilirken, 60 ili de geride bıraktı. En fazla konut İstanbul'da satıldıÜlke genelinde en fazla konut İstanbul, Ankara ve İzmir’de satılırken; Ardahan, Bayburt ve Hakkari en düşük satış rakamlarına sahip iller oldu. Esenyurt'ta ise 2025 yılında toplamda 34 bin 315 konut satışı gerçekleşti. Onu, 12 bin 861 ile Pendik ve 12 bin 854 ile Başakşehir takip etti. Nüfusuyla 60 ili geçti2008 yılında ilçe statüsünü kazanan ve yoğun göç alan Esenyurt’un bugün nüfusu 1 milyonu aştı. Böylece Esenyurt, Türkiye’de 60 ilin de önüne geçerek şehirleşme ve demografik büyümede en çarpıcı bölge haline geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/turkiyenin-nufusu-belli-oldu-1101233008.html
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1f/1087485285_127:0:859:549_1920x0_80_0_0_b2c2bc44725f9817a83ff01ebd871f72.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
esenyurt, nüfus, nüfus artışı, nüfus sayımı, konut satışı
esenyurt, nüfus, nüfus artışı, nüfus sayımı, konut satışı
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu: 1 milyon nüfusa ulaştı, 60 ili geride bıraktı
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi 1 milyonu aşan nüfusuyla Esenyurt oldu. Esenyurt bu nüfus oranıyla Türkiye'deki 60 ili de geride bıraktı.
2025 yılı boyunca Türkiye genelinde yapılan konut satış rakamları, İstanbul'da bazı ilçelerdeki yoğunluğu da gösterdi. Resmi rakamlara göre yıl içerisinde el değiştiren her 8 konuttan biri Esenyurt'ta satıldı. Esenyurt'un nüfusunun 1 milyonu aştığı belirtilirken, 60 ili de geride bıraktı.
En fazla konut İstanbul'da satıldı
Ülke genelinde en fazla konut İstanbul, Ankara ve İzmir’de satılırken; Ardahan, Bayburt ve Hakkari en düşük satış rakamlarına sahip iller oldu.
Esenyurt'ta ise 2025 yılında toplamda 34 bin 315 konut satışı gerçekleşti. Onu, 12 bin 861 ile Pendik ve 12 bin 854 ile Başakşehir takip etti.
2008 yılında ilçe statüsünü kazanan ve yoğun göç alan Esenyurt’un bugün nüfusu 1 milyonu aştı. Böylece Esenyurt, Türkiye’de 60 ilin de önüne geçerek şehirleşme ve demografik büyümede en çarpıcı bölge haline geldi.