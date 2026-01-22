Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/turkiyenin-en-kalabalik-ilcesi-belli-oldu-1-milyon-nufusa-ulasti-60-ili-geride-birakti-1102955234.html
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu: 1 milyon nüfusa ulaştı, 60 ili geride bıraktı
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu: 1 milyon nüfusa ulaştı, 60 ili geride bıraktı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi 1 milyonu aşan nüfusuyla Esenyurt oldu. Esenyurt bu nüfus oranıyla Türkiye'deki 60 ili de geride bıraktı. 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T15:33+0300
2026-01-22T15:33+0300
yaşam
esenyurt
nüfus
nüfus artışı
nüfus sayımı
konut satışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1f/1087485285_5:0:981:549_1920x0_80_0_0_c78e1c6214fcdba920317da30a63cafd.png
2025 yılı boyunca Türkiye genelinde yapılan konut satış rakamları, İstanbul'da bazı ilçelerdeki yoğunluğu da gösterdi. Resmi rakamlara göre yıl içerisinde el değiştiren her 8 konuttan biri Esenyurt'ta satıldı. Esenyurt'un nüfusunun 1 milyonu aştığı belirtilirken, 60 ili de geride bıraktı. En fazla konut İstanbul'da satıldıÜlke genelinde en fazla konut İstanbul, Ankara ve İzmir’de satılırken; Ardahan, Bayburt ve Hakkari en düşük satış rakamlarına sahip iller oldu. Esenyurt'ta ise 2025 yılında toplamda 34 bin 315 konut satışı gerçekleşti. Onu, 12 bin 861 ile Pendik ve 12 bin 854 ile Başakşehir takip etti. Nüfusuyla 60 ili geçti2008 yılında ilçe statüsünü kazanan ve yoğun göç alan Esenyurt’un bugün nüfusu 1 milyonu aştı. Böylece Esenyurt, Türkiye’de 60 ilin de önüne geçerek şehirleşme ve demografik büyümede en çarpıcı bölge haline geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/turkiyenin-nufusu-belli-oldu-1101233008.html
esenyurt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1f/1087485285_127:0:859:549_1920x0_80_0_0_b2c2bc44725f9817a83ff01ebd871f72.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
esenyurt, nüfus, nüfus artışı, nüfus sayımı, konut satışı
esenyurt, nüfus, nüfus artışı, nüfus sayımı, konut satışı

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu: 1 milyon nüfusa ulaştı, 60 ili geride bıraktı

15:33 22.01.2026
© AAEsenyurt'ta 33 katlı binada yangın çıktı, sitenin tamamı duman altı: Binada mahsur kalanlar kurtarılmaya çalışılıyor
Esenyurt'ta 33 katlı binada yangın çıktı, sitenin tamamı duman altı: Binada mahsur kalanlar kurtarılmaya çalışılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
© AA
Abone ol
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi 1 milyonu aşan nüfusuyla Esenyurt oldu. Esenyurt bu nüfus oranıyla Türkiye'deki 60 ili de geride bıraktı.
2025 yılı boyunca Türkiye genelinde yapılan konut satış rakamları, İstanbul'da bazı ilçelerdeki yoğunluğu da gösterdi. Resmi rakamlara göre yıl içerisinde el değiştiren her 8 konuttan biri Esenyurt'ta satıldı. Esenyurt'un nüfusunun 1 milyonu aştığı belirtilirken, 60 ili de geride bıraktı.

En fazla konut İstanbul'da satıldı

Ülke genelinde en fazla konut İstanbul, Ankara ve İzmir’de satılırken; Ardahan, Bayburt ve Hakkari en düşük satış rakamlarına sahip iller oldu.
Esenyurt'ta ise 2025 yılında toplamda 34 bin 315 konut satışı gerçekleşti. Onu, 12 bin 861 ile Pendik ve 12 bin 854 ile Başakşehir takip etti.

Nüfusuyla 60 ili geçti

2008 yılında ilçe statüsünü kazanan ve yoğun göç alan Esenyurt’un bugün nüfusu 1 milyonu aştı. Böylece Esenyurt, Türkiye’de 60 ilin de önüne geçerek şehirleşme ve demografik büyümede en çarpıcı bölge haline geldi.
İstiklal Caddesi, İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2025
YAŞAM
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
24 Kasım 2025, 11:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала