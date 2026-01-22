https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/turkiyenin-en-kalabalik-ilcesi-belli-oldu-1-milyon-nufusa-ulasti-60-ili-geride-birakti-1102955234.html

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu: 1 milyon nüfusa ulaştı, 60 ili geride bıraktı

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu: 1 milyon nüfusa ulaştı, 60 ili geride bıraktı

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi 1 milyonu aşan nüfusuyla Esenyurt oldu. Esenyurt bu nüfus oranıyla Türkiye'deki 60 ili de geride bıraktı. 22.01.2026, Sputnik Türkiye

2025 yılı boyunca Türkiye genelinde yapılan konut satış rakamları, İstanbul'da bazı ilçelerdeki yoğunluğu da gösterdi. Resmi rakamlara göre yıl içerisinde el değiştiren her 8 konuttan biri Esenyurt'ta satıldı. Esenyurt'un nüfusunun 1 milyonu aştığı belirtilirken, 60 ili de geride bıraktı. En fazla konut İstanbul'da satıldıÜlke genelinde en fazla konut İstanbul, Ankara ve İzmir’de satılırken; Ardahan, Bayburt ve Hakkari en düşük satış rakamlarına sahip iller oldu. Esenyurt'ta ise 2025 yılında toplamda 34 bin 315 konut satışı gerçekleşti. Onu, 12 bin 861 ile Pendik ve 12 bin 854 ile Başakşehir takip etti. Nüfusuyla 60 ili geçti2008 yılında ilçe statüsünü kazanan ve yoğun göç alan Esenyurt’un bugün nüfusu 1 milyonu aştı. Böylece Esenyurt, Türkiye’de 60 ilin de önüne geçerek şehirleşme ve demografik büyümede en çarpıcı bölge haline geldi.

