Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
24.11.2025, 1 Ekim itibarıyla Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştı.
Türkiye'nin nüfusu 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bini geçti. Ülkenin nüfusu bu yılın 9 ayında 315 bin 710 kişi arttı. Bu yılın ilk 9 ayındaki artış belli olduTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, bu yılın 9 ayında 315 bin 710 kişi, 1 Temmuz-1 Ekim döneminde ise 155 bin 800 kişi arttı. Böylece ülke nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştı.Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (43 milyon 3 bin 770 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,98 (42 milyon 976 bin 884 kişi) olarak kaydedildi.
11:21 24.11.2025
1 Ekim itibarıyla Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştı.
Türkiye'nin nüfusu 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bini geçti. Ülkenin nüfusu bu yılın 9 ayında 315 bin 710 kişi arttı.

Bu yılın ilk 9 ayındaki artış belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, bu yılın 9 ayında 315 bin 710 kişi, 1 Temmuz-1 Ekim döneminde ise 155 bin 800 kişi arttı. Böylece ülke nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştı.
Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (43 milyon 3 bin 770 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,98 (42 milyon 976 bin 884 kişi) olarak kaydedildi.
