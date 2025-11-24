https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/turkiyenin-nufusu-belli-oldu-1101233008.html
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Sputnik Türkiye
1 Ekim itibarıyla Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştı. 24.11.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye'nin nüfusu 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bini geçti. Ülkenin nüfusu bu yılın 9 ayında 315 bin 710 kişi arttı. Bu yılın ilk 9 ayındaki artış belli olduTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, bu yılın 9 ayında 315 bin 710 kişi, 1 Temmuz-1 Ekim döneminde ise 155 bin 800 kişi arttı. Böylece ülke nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştı.Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (43 milyon 3 bin 770 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,98 (42 milyon 976 bin 884 kişi) olarak kaydedildi.
