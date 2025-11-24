https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/turkiyenin-nufusu-belli-oldu-1101233008.html

Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Sputnik Türkiye

1 Ekim itibarıyla Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştı. 24.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-24T11:21+0300

2025-11-24T11:21+0300

2025-11-24T11:21+0300

yaşam

türkiye

tüi̇k

nüfus

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/06/1066624200_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_096f328e6ac84e417e50cf7b1975bf72.jpg

Türkiye'nin nüfusu 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bini geçti. Ülkenin nüfusu bu yılın 9 ayında 315 bin 710 kişi arttı. Bu yılın ilk 9 ayındaki artış belli olduTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan ülke nüfusu, bu yılın 9 ayında 315 bin 710 kişi, 1 Temmuz-1 Ekim döneminde ise 155 bin 800 kişi arttı. Böylece ülke nüfusu, 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştı.Erkek nüfusun oranı yüzde 50,02 (43 milyon 3 bin 770 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,98 (42 milyon 976 bin 884 kişi) olarak kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/tarihin-en-bilinmeyen-halki-bulundu-8-bin-500-yil-gizlenmis-kayip-insanlar-kesfedildi-neden-1101116208.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, tüi̇k, nüfus