Trump’tan Powell’a tehdit: 'Eğer Fed'de kalırsa hayatı çok da mutlu olmayacak'
ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresi sonrası Yönetim Kurulu’nda kalması halinde 'çok da mutlu olmayacağını' söyledi. 22.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresi dolduktan sonra Fed Yönetim Kurulu’nda kalması halinde bundan memnun olmayacağını söyledi.
CNBC’ye konuşan Trump, Powell’ı 'geç kalan ve kötü iş çıkaran' bir isim olarak eleştirirken, Fed binaları için yapılan harcamalar nedeniyle 'beceriksiz ya da sahtekar' ifadelerini kullandı.
Powell'ın başkanlık görev süresi dolduktan sonra Fed Yönetim Kurulunda kalmaya karar vermesi halinde ne yapacağına yönelik soru üzerine Trump, şöyle konuştu:
"Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Eğer bu olursa, hayatı çok da mutlu olmayacak. Bence ayrılmak istiyor. İyi bir iş çıkarmadı. Fed binaları konusunda korkunç bir iş çıkardı."
Trump, Fed başkanlığı için aday sayısının üçe, hatta fiilen bire düştüğünü ima etti. Adaylar arasında yer alan Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett’i 'harika', BlackRock yöneticisi Rick Rieder’ı ise 'çok iyi' olarak nitelendirdi.