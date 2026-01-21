https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/trump-gronland-konusunda-anlasma-cercevesi-olusturduk-avrupaya-uygulanmasi-planlanan-gumruk-1102929929.html

Trump: Grönland konusunda anlaşma çerçevesi oluşturduk, Avrupa'ya uygulanması planlanan gümrük vergisini uygulamayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesi sonucunda Grönland ve Arktik bölgesine ilişkin olası bir gelecekteki anlaşma için... 21.01.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşme sayesinde, Grönland ve daha geniş Arktik bölgesiyle ilgili potansiyel bir gelecekteki anlaşma için bir çerçeve geliştirildiğini söyledi. Ayrıca Trump, bu anlaşmaya dayanarak AB ülkelerine 1 Şubat tarihinden itibaren uygulamayı planladığı gümrük vergilerini de uygulamayacağını belirtti.Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Trump, anlaşmanın nihai hale gelmesi halinde, yalnızca ABD için değil, tüm NATO üyesi ülkeler için de önemli bir fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.

