ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşme sayesinde, Grönland ve daha geniş Arktik bölgesiyle ilgili potansiyel bir gelecekteki anlaşma için bir çerçeve geliştirildiğini söyledi. Ayrıca Trump, bu anlaşmaya dayanarak AB ülkelerine 1 Şubat tarihinden itibaren uygulamayı planladığı gümrük vergilerini de uygulamayacağını belirtti.Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Trump, anlaşmanın nihai hale gelmesi halinde, yalnızca ABD için değil, tüm NATO üyesi ülkeler için de önemli bir fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.
Trump: Grönland konusunda anlaşma çerçevesi oluşturduk, Avrupa'ya uygulanması planlanan gümrük vergisini uygulamayacağız

22:47 21.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesi sonucunda Grönland ve Arktik bölgesine ilişkin olası bir gelecekteki anlaşma için çerçeve oluşturulduğunu, buna bağlı olarak da AB ülkelerine 1 Şubat’tan itibaren planlanan gümrük vergilerini uygulamayacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşme sayesinde, Grönland ve daha geniş Arktik bölgesiyle ilgili potansiyel bir gelecekteki anlaşma için bir çerçeve geliştirildiğini söyledi.
Ayrıca Trump, bu anlaşmaya dayanarak AB ülkelerine 1 Şubat tarihinden itibaren uygulamayı planladığı gümrük vergilerini de uygulamayacağını belirtti.
Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığım son derece verimli görüşmeye dayanarak, Grönland ve aslında tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekteki bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm, hayata geçirilirse, Amerika Birleşik Devletleri ve tüm NATO ülkeleri için büyük bir kazanım olacaktır. Bu anlayışa dayanarak, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini uygulamayacağım. Grönland ile ilgili olarak Altın Kubbe konusunda ek görüşmeler yapılmaktadır. Görüşmeler ilerledikçe daha fazla bilgi verilecektir. Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Özel Temsilci Steve Witkoff ve gerektiğinde diğer çeşitli kişiler müzakerelerden sorumlu olacak ve doğrudan bana rapor vereceklerdir

Trump, anlaşmanın nihai hale gelmesi halinde, yalnızca ABD için değil, tüm NATO üyesi ülkeler için de önemli bir fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.
