Trump vergileri geri çekti, Bitcoin toparlandı
Trump vergileri geri çekti, Bitcoin toparlandı
Bitcoin, Trump'ın Grönland üzerinden Avrupa'ya yönelik gümrük vergisi tehditlerini yumuşatmasının ardından sert bir düşüş yaşadıktan sonra yeniden toparlandı. Altcoinlerden Solana ve XRP'de de aynı etki görüldü.
Bitcoin fiyatı, Asya saatlerinde 88 bin doların altına kadar geriledikten sonra 90 bin dolar seviyesine doğru yükseldi. CoinDesk verilerine göre bu hareket, Trump’ın Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamındaki açıklamalarında Grönland bağlantılı ek gümrük vergileri konusunda yumuşamasının hemen ardından geldi.Makro başlıklar yönlendiriyorSon 24 saat kripto piyasaları açısından oldukça dalgalı geçti. Hafta başında Trump’ın Avrupa’ya yönelik sert ticaret söylemleri, tahvil faizlerindeki yükseliş ve küresel hisse senedi piyasalarında artan tedirginlik nedeniyle yatırımcılar 'riskten kaçış' eğilimine girmişti. Bu durum kripto varlıklarda sert satışlara yol açtı.Ancak Asya piyasalarının perşembe sabahı itibarıyla baskının hafiflemesiyle birlikte kripto paralar da toparlanma eğilimi gösterdi. Bitcoin, çarşamba gecesi ABD piyasaları Trump’ın söylemlerini ve tahvil piyasalarındaki dalgalanmayı sindirmeye çalışırken yaklaşık 87 bin 300 dolara kadar geriledi.Piyasa algısı, Trump’ın Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulamayacağını söylemesiyle hızla değişti. Trump bu kararı, 'gelecekteki olası bir anlaşmanın çerçevesi' olarak niteledi.Bitcoin de bu genel rahatlamaya paralel olarak 90 bin dolara yaklaşarak gece yaşanan kayıpların büyük bölümünü telafi etti.Altcoin’lerde de benzer tabloBüyük kripto paraların tamamında benzer bir fiyat hareketi izlendi. Ethereum, satış dalgası sırasında 3 bin doların altına sarktıktan sonra yeniden 3 bin 20 doların üzerine çıkarak günlük kaybını sınırladı.Solana 130 dolar civarına toparlanırken, XRP 1.95 dolar seviyesine yaklaştı. Cardano haftalık dip seviyeleri test ettikten sonra 0.37 dolara yöneldi, dogecoin ise 0.127 dolar civarında kayıplarının bir bölümünü geri aldı.Bu fiyat hareketini dikkat çekici kılan, uzmanlara göre, düşüş ve toparlanmanın olağanüstü hızda gerçekleşmesi oldu. Trump’ın açıklamaları ticaret savaşı ve politika belirsizliği endişelerini yeniden alevlendirirken kripto fiyatları hızla düştü, söylem yumuşadığında ise aynı hızla toparlandı. Bu tür sert yön değişimlerine piyasada 'kamçı hareketi' deniyor.Tahvil piyasaları belirleyici olduTahvil piyasaları bu süreçte kilit rol oynadı. Hafta başında uzun vadeli Japon devlet tahvillerinde yaşanan sert satışlar, faizleri rekor seviyelere taşımış, küresel finansal koşulları sıkılaştırarak yatırımcıları spekülatif varlıklardan uzaklaştırmıştı.Perşembe günü Japon yetkililerin yatıştırıcı mesajları sonrası tahvil faizleri geri çekildi. Bu da küresel piyasalara ve kripto varlıklara nefes aldırdı.Analistler, Asya ve Avrupa seansları ilerlerken Bitcoin’in 90 bin dolar üzerinde tutunup tutunamayacağını yakından izliyor.
Trump vergileri geri çekti, Bitcoin toparlandı

12:29 22.01.2026
Bitcoin, Trump’ın Grönland üzerinden Avrupa’ya yönelik gümrük vergisi tehditlerini yumuşatmasının ardından Asya işlemlerinde sert bir düşüş yaşadıktan sonra yeniden toparlandı. Bu ani yön değişimi, uzmanlara göre kripto para piyasalarının hala küresel makroekonomik başlıklara ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha gösterdi.
Bitcoin fiyatı, Asya saatlerinde 88 bin doların altına kadar geriledikten sonra 90 bin dolar seviyesine doğru yükseldi. CoinDesk verilerine göre bu hareket, Trump’ın Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamındaki açıklamalarında Grönland bağlantılı ek gümrük vergileri konusunda yumuşamasının hemen ardından geldi.

Makro başlıklar yönlendiriyor

Son 24 saat kripto piyasaları açısından oldukça dalgalı geçti. Hafta başında Trump’ın Avrupa’ya yönelik sert ticaret söylemleri, tahvil faizlerindeki yükseliş ve küresel hisse senedi piyasalarında artan tedirginlik nedeniyle yatırımcılar 'riskten kaçış' eğilimine girmişti. Bu durum kripto varlıklarda sert satışlara yol açtı.
Ancak Asya piyasalarının perşembe sabahı itibarıyla baskının hafiflemesiyle birlikte kripto paralar da toparlanma eğilimi gösterdi. Bitcoin, çarşamba gecesi ABD piyasaları Trump’ın söylemlerini ve tahvil piyasalarındaki dalgalanmayı sindirmeye çalışırken yaklaşık 87 bin 300 dolara kadar geriledi.
Piyasa algısı, Trump’ın Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulamayacağını söylemesiyle hızla değişti. Trump bu kararı, 'gelecekteki olası bir anlaşmanın çerçevesi' olarak niteledi.
Bitcoin de bu genel rahatlamaya paralel olarak 90 bin dolara yaklaşarak gece yaşanan kayıpların büyük bölümünü telafi etti.

Altcoin’lerde de benzer tablo

Büyük kripto paraların tamamında benzer bir fiyat hareketi izlendi. Ethereum, satış dalgası sırasında 3 bin doların altına sarktıktan sonra yeniden 3 bin 20 doların üzerine çıkarak günlük kaybını sınırladı.
Solana 130 dolar civarına toparlanırken, XRP 1.95 dolar seviyesine yaklaştı. Cardano haftalık dip seviyeleri test ettikten sonra 0.37 dolara yöneldi, dogecoin ise 0.127 dolar civarında kayıplarının bir bölümünü geri aldı.
Bu fiyat hareketini dikkat çekici kılan, uzmanlara göre, düşüş ve toparlanmanın olağanüstü hızda gerçekleşmesi oldu. Trump’ın açıklamaları ticaret savaşı ve politika belirsizliği endişelerini yeniden alevlendirirken kripto fiyatları hızla düştü, söylem yumuşadığında ise aynı hızla toparlandı. Bu tür sert yön değişimlerine piyasada 'kamçı hareketi' deniyor.

Tahvil piyasaları belirleyici oldu

Tahvil piyasaları bu süreçte kilit rol oynadı. Hafta başında uzun vadeli Japon devlet tahvillerinde yaşanan sert satışlar, faizleri rekor seviyelere taşımış, küresel finansal koşulları sıkılaştırarak yatırımcıları spekülatif varlıklardan uzaklaştırmıştı.
Perşembe günü Japon yetkililerin yatıştırıcı mesajları sonrası tahvil faizleri geri çekildi. Bu da küresel piyasalara ve kripto varlıklara nefes aldırdı.
Analistler, Asya ve Avrupa seansları ilerlerken Bitcoin’in 90 bin dolar üzerinde tutunup tutunamayacağını yakından izliyor.
Son iki günün net bir tablo ortaya koyduğu belirtiliyor: Küresel siyaset ve tahvil piyasaları, kriptoyu hala bir ‘roller coaster’a çevirebilecek güce sahip.
