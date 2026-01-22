https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/altin-rekor-sonrasi-dustu-degerli-madenlerde-kayip-yasandi-1102931576.html
Altın rekor sonrası düştü: Değerli madenlerde kayıp yaşandı
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland konusunda en sert tehditlerinden bazılarını geri çekmesinin ardından rekor seviyeden geriledi. Değerli... 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T00:44+0300
2026-01-22T00:44+0300
2026-01-22T00:44+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101861675_0:308:2958:1972_1920x0_80_0_0_6e49ad6c1e329fb998bfad7b1fd82a9b.jpg
Spot altın, seans içinde 4 bin 887.82 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra kazançlarının bir bölümünü geri vererek ons başına 4 bin 778 dolar seviyesine çekildi.ABD Başkanı Donald Trump’ın, Grönland nedeniyle bazı ülkelere gümrük tarifesi uygulama tehdidini geri çektiğini açıklaması ve NATO'yla adanın geleceğine ilişkin bir anlaşmanın ana hatlarına ulaşıldığını söylemesi, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Bu gelişme hisse senedi piyasalarını desteklerken, güvenli liman talebindeki azalma altın üzerinde baskı yarattı.Uzmanlar, yaşanan geri çekilmeye rağmen altındaki ana yükseliş trendinin sürdüğüne dikkat çekti. Güvenli liman olarak görülen altın, 2025 yılında yüzde 64 değer kazanırken, 2026 başından bu yana da yükselişini sürdürdü.Değerli metallerde gümüş, yüzde 3.6’lık düşüşle ons başına 91.17 dolara inerken, platin ve paladyum fiyatlarında da hafif gerilemeler görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/trumpin-aciklamalari-sonrasi-rekorlar-pes-pese-geldi-altinda-yeni-rekor-1102871140.html
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101861675_329:0:2958:1972_1920x0_80_0_0_a05d01b51fb283ea394b89d271e92912.jpg
altın, ons altın, gram altın, külçe altın, altın kan, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın, yarım gram altın, gümüş
Spot altın, seans içinde 4 bin 887.82 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra kazançlarının bir bölümünü geri vererek ons başına 4 bin 778 dolar seviyesine çekildi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Grönland nedeniyle bazı ülkelere gümrük tarifesi uygulama tehdidini geri çektiğini açıklaması ve NATO'yla adanın geleceğine ilişkin bir anlaşmanın ana hatlarına ulaşıldığını söylemesi, küresel piyasalarda risk iştahını artırdı. Bu gelişme hisse senedi piyasalarını desteklerken, güvenli liman talebindeki azalma altın üzerinde baskı yarattı.
Uzmanlar, yaşanan geri çekilmeye rağmen altındaki ana yükseliş trendinin sürdüğüne dikkat çekti. Güvenli liman olarak görülen altın, 2025 yılında yüzde 64 değer kazanırken, 2026 başından bu yana da yükselişini sürdürdü.
Değerli metallerde gümüş, yüzde 3.6’lık düşüşle ons başına 91.17 dolara inerken, platin ve paladyum fiyatlarında da hafif gerilemeler görüldü.