Tabelalar bir kez daha değişecek: Motorine zam geliyor
Akaryakıt ürünlerinde hareketlilik sürüyor. Motorinin litre fiyatına cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere artış yapılması bekleniyor. 22.01.2026, Sputnik Türkiye
Motorine zam bekleniyor.Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket akaryakıt pompalarına zam olarak yansıyor. Motorinin litre fiyatına 1.43 lira zam yapılması bekleniyor. Zam cuma gününden itibaren geçerli olacak.Motorin ne kadar olacak?
Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket akaryakıt pompalarına zam olarak yansıyor. Motorinin litre fiyatına 1.43 lira zam yapılması bekleniyor. Zam cuma gününden itibaren geçerli olacak.
İstanbul'da motorin 57.3 liraya,
İzmir'de 58.63 liraya yükselmesi bekleniyor.