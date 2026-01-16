https://anlatilaninotesi.com.tr/20260116/akaryakita-gece-yarisi-zam-geldi-tabelalar-degisti-16-ocak-2026-benzin-motorin-ve-lpg-fiyatlari-1102788975.html

Akaryakıta gece yarısı zam geldi, tabelalar değişti: Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Akaryakıta gece yarısı zam geldi, tabelalar değişti: Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 16 Ocak 2026 itibarıyla benzine 1,61 TL zam geldi ve yeni fiyatlar...

Brent petrolde yaşanan hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Benzinin litre fiyatına 16 Ocak Cuma gecesi itibarıyla 1,61 TL zam yapıldı. Zamlı fiyatlar sabah saatlerinden itibaren tabelalara yansıdı. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 63,2 dolar seviyesinde seyrediyor.İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkara ve İzmir’de son durumAnkaraİzmir

