Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum.
Akaryakıta gece yarısı zam geldi, tabelalar değişti: Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 16 Ocak 2026 itibarıyla benzine 1,61 TL zam geldi ve yeni fiyatlar... 16.01.2026, Sputnik Türkiye
Brent petrolde yaşanan hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Benzinin litre fiyatına 16 Ocak Cuma gecesi itibarıyla 1,61 TL zam yapıldı. Zamlı fiyatlar sabah saatlerinden itibaren tabelalara yansıdı. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 63,2 dolar seviyesinde seyrediyor.İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakasıİstanbul Anadolu YakasıAnkara ve İzmir’de son durumAnkaraİzmir
benzin, benzin fiyatları, motorin, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, ankara, i̇zmir
Akaryakıta gece yarısı zam geldi, tabelalar değişti: Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 16 Ocak 2026 itibarıyla benzine 1,61 TL zam geldi ve yeni fiyatlar pompaya yansıdı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG litre fiyatları güncellendi.
Brent petrolde yaşanan hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını yeniden yukarı çekti. Benzinin litre fiyatına 16 Ocak Cuma gecesi itibarıyla 1,61 TL zam yapıldı. Zamlı fiyatlar sabah saatlerinden itibaren tabelalara yansıdı. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 63,2 dolar seviyesinde seyrediyor.

İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 54,90 TL
Motorin: 54,82 TL
LPG: 29,29 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 54,75 TL
Motorin: 54,67 TL
LPG: 28,69 TL

Ankara ve İzmir’de son durum

Ankara
Benzin: 55,73 TL
Motorin: 55,93 TL
LPG: 29,17 TL
İzmir
Benzin: 56,11 TL
Motorin: 56,20 TL
LPG: 29,09 TL
