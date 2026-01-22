https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/sindirgi-yeni-gune-depremlerle-basladi-12-dakika-icinde-3-deprem-1102932139.html

Sındırgı yeni güne depremlerle başladı: 12 dakika içinde 3 deprem

Sındırgı saat 23.00 civarındaki peş peşe depremlerin ardından 3 depremi daha art arda yaşadı. İlki saat 02.12'de olmak üzere 3.9, 3.7 ve 4 büyüklüğünde... 22.01.2026, Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi yeni depremlerle perşembe gününün ilk saatlerini karşıladı. AFAD verilerine göre ilçede saat 02.12'de 3.9 büyüklüğündeki depremden 9 dakika sonra 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Bu depremden 3 dakika sonraysa Sındırgı 4 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD depremlerin derinliğine ilişkin ilk deprem için 10.06 kilometre, ikinci için 7.36 ve 4 büyüklüğündeki deprem için 10.21 kilometre değerlendirmesini yaptı.

