https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/sindirgi-yeni-gune-depremlerle-basladi-12-dakika-icinde-3-deprem-1102932139.html
Sındırgı yeni güne depremlerle başladı: 12 dakika içinde 3 deprem
Sındırgı yeni güne depremlerle başladı: 12 dakika içinde 3 deprem
Sputnik Türkiye
Sındırgı saat 23.00 civarındaki peş peşe depremlerin ardından 3 depremi daha art arda yaşadı. İlki saat 02.12'de olmak üzere 3.9, 3.7 ve 4 büyüklüğünde... 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T02:45+0300
2026-01-22T02:45+0300
2026-01-22T03:13+0300
son depremler
türkiye
sındırgı
deprem
deprem son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_ebeb055c0989792dbd6434aeb2ac00c7.png
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi yeni depremlerle perşembe gününün ilk saatlerini karşıladı. AFAD verilerine göre ilçede saat 02.12'de 3.9 büyüklüğündeki depremden 9 dakika sonra 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Bu depremden 3 dakika sonraysa Sındırgı 4 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD depremlerin derinliğine ilişkin ilk deprem için 10.06 kilometre, ikinci için 7.36 ve 4 büyüklüğündeki deprem için 10.21 kilometre değerlendirmesini yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/sindirgida-pes-pese-depremler-41-ve-44-1102931243.html
sındırgı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:160:1024:928_1920x0_80_0_0_88993a5f0d3bee43253a00b3fb6a9bb5.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, sındırgı, deprem, deprem son dakika
türkiye, sındırgı, deprem, deprem son dakika
Sındırgı yeni güne depremlerle başladı: 12 dakika içinde 3 deprem
02:45 22.01.2026 (güncellendi: 03:13 22.01.2026)
Sındırgı saat 23.00 civarındaki peş peşe depremlerin ardından 3 depremi daha art arda yaşadı. İlki saat 02.12'de olmak üzere 3.9, 3.7 ve 4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi yeni depremlerle perşembe gününün ilk saatlerini karşıladı. AFAD verilerine göre ilçede saat 02.12'de 3.9 büyüklüğündeki depremden 9 dakika sonra 3.7 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Bu depremden 3 dakika sonraysa Sındırgı 4 büyüklüğünde depremle sallandı.
AFAD depremlerin derinliğine ilişkin ilk deprem için 10.06 kilometre, ikinci için 7.36 ve 4 büyüklüğündeki deprem için 10.21 kilometre değerlendirmesini yaptı.