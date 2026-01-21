https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/sindirgida-pes-pese-depremler-41-ve-44-1102931243.html

Sındırgı 17 dakika arayla sallandı: Depremlerin büyüklüğü 4.1 ve 4.4 olarak kaydedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 23.11'de 4.1 ve 23.28'de 4.4 büyüklüğünde peş peşe iki deprem... 21.01.2026

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Sındırgı'da 17 dakika arayla 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ilk deprem saat 23.11'de ikinci depremse 23.28'de yaşandı. Depremlere dair olumsuz bir bilgi ulaşmazken AFAD derinlik bilgisini 11.58 kilometre ile 13.56 kilometre olarak açıkladı.Sındırgı'da bugün kaç deprem oldu?Bugün saat 18.11'de 4.5 ile sallanan Sındırgı'da 4'den büyük olmamak üzere 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldi. İlçede 19.56 ve 19.58'de 3.7 büyüklüğünde artçılarla, 21.23'de 3.6 büyüklüğünde artçı kaydedildi. İlçede bugün toplamda 5 deprem meydana geldi.

SON HABERLER

