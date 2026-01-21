https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/sindirgida-pes-pese-depremler-41-ve-44-1102931243.html
Sındırgı 17 dakika arayla sallandı: Depremlerin büyüklüğü 4.1 ve 4.4 olarak kaydedildi
Sındırgı 17 dakika arayla sallandı: Depremlerin büyüklüğü 4.1 ve 4.4 olarak kaydedildi
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 23.11'de 4.1 ve 23.28'de 4.4 büyüklüğünde peş peşe iki deprem... 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T23:43+0300
2026-01-21T23:43+0300
2026-01-22T00:03+0300
son depremler
deprem
deprem son dakika
sındırgı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099556075_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_2a909745ebb98ef5cb4f0c41a6e876bf.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Sındırgı'da 17 dakika arayla 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ilk deprem saat 23.11'de ikinci depremse 23.28'de yaşandı. Depremlere dair olumsuz bir bilgi ulaşmazken AFAD derinlik bilgisini 11.58 kilometre ile 13.56 kilometre olarak açıkladı.Sındırgı'da bugün kaç deprem oldu?Bugün saat 18.11'de 4.5 ile sallanan Sındırgı'da 4'den büyük olmamak üzere 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldi. İlçede 19.56 ve 19.58'de 3.7 büyüklüğünde artçılarla, 21.23'de 3.6 büyüklüğünde artçı kaydedildi. İlçede bugün toplamda 5 deprem meydana geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/balikesirde-45-buyuklugunde-deprem-1102925837.html
sındırgı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099556075_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_95be1f8a5bc52e55d8da0169a5caad97.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
deprem, deprem son dakika, sındırgı
deprem, deprem son dakika, sındırgı
Sındırgı 17 dakika arayla sallandı: Depremlerin büyüklüğü 4.1 ve 4.4 olarak kaydedildi
23:43 21.01.2026 (güncellendi: 00:03 22.01.2026)
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 23.11'de 4.1 ve 23.28'de 4.4 büyüklüğünde peş peşe iki deprem daha kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Sındırgı'da 17 dakika arayla 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre ilk deprem saat 23.11'de ikinci depremse 23.28'de yaşandı.
Depremlere dair olumsuz bir bilgi ulaşmazken AFAD derinlik bilgisini 11.58 kilometre ile 13.56 kilometre olarak açıkladı.
Sındırgı'da bugün kaç deprem oldu?
Bugün saat 18.11'de 4.5 ile sallanan Sındırgı'da 4'den büyük olmamak üzere 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldi. İlçede 19.56 ve 19.58'de 3.7 büyüklüğünde artçılarla, 21.23'de 3.6 büyüklüğünde artçı kaydedildi. İlçede bugün toplamda 5 deprem meydana geldi.