Rutte'dan Trump'a: 'ABD saldırıya uğrarsa, müttefiklerinizin sizinle birlikte olacağından kesinlikle emin olabilirsiniz'
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin saldırıya uğraması halinde Avrupa'nın yardıma geleceğinden şüphe duyduğu yönündeki açıklamasına ilişkin Trump'a cevap verdi.Rutte, 'tek rahatsız edici durumun' Avrupa'nın savunmaya ABD kadar harcama yapmaması olduğunu ancak bunun da Lahey Zirvesi'nde çözüldüğünü savunarak şöyle konuştu:
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin saldırıya uğraması halinde Avrupa'nın yardıma geleceğinden şüphe duyduğu yönündeki açıklamasına ilişkin Trump'a cevap verdi.
Rutte, 'tek rahatsız edici durumun' Avrupa'nın savunmaya ABD kadar harcama yapmaması olduğunu ancak bunun da Lahey Zirvesi'nde çözüldüğünü savunarak şöyle konuştu:
Size şunu söyleyeyim, yardıma koşacaklar ve bildiğiniz gibi Afganistan'da koştular. En büyük bedeli ödeyen her Amerikalıya karşılık başka bir NATO ülkesinden, özellikle Hollanda, Danimarka ve diğer ülkelerden, ailesinin yanına dönememiş bir asker vardı. ABD saldırıya uğrarsa, müttefiklerinizin sizinle birlikte olacağından kesinlikle emin olabilirsiniz.