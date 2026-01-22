Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/ruttedan-trumpa-abd-saldiriya-ugrarsa-muttefiklerinizin-sizinle-birlikte-olacagindan-kesinlikle-1102932026.html
Rutte'dan Trump'a: 'ABD saldırıya uğrarsa, müttefiklerinizin sizinle birlikte olacağından kesinlikle emin olabilirsiniz'
Rutte'dan Trump'a: 'ABD saldırıya uğrarsa, müttefiklerinizin sizinle birlikte olacağından kesinlikle emin olabilirsiniz'
Sputnik Türkiye
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Trump’ın ABD saldırıya uğrarsa Avrupa’nın yardıma gelip gelmeyeceğine dair şüphelerine yanıt vererek, müttefiklerinin... 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T02:40+0300
2026-01-22T02:40+0300
dünya
abd
donald trump
abd
afganistan
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091163895_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_bd40e3bb91e979b84b7597f28aadacf8.jpg
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin saldırıya uğraması halinde Avrupa'nın yardıma geleceğinden şüphe duyduğu yönündeki açıklamasına ilişkin Trump'a cevap verdi.Rutte, 'tek rahatsız edici durumun' Avrupa'nın savunmaya ABD kadar harcama yapmaması olduğunu ancak bunun da Lahey Zirvesi'nde çözüldüğünü savunarak şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/trump-gronland-konusunda-anlasma-cercevesi-olusturduk-avrupaya-uygulanmasi-planlanan-gumruk-1102929929.html
abd
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/04/1091163895_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0994e2d04c880e9348c25faa1aa786ab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, abd, afganistan, nato
abd, donald trump, abd, afganistan, nato

Rutte'dan Trump'a: 'ABD saldırıya uğrarsa, müttefiklerinizin sizinle birlikte olacağından kesinlikle emin olabilirsiniz'

02:40 22.01.2026
© AA / Dursun AydemirNATO Genel Sekreteri Mark Rutte
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
© AA / Dursun Aydemir
Abone ol
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Trump’ın ABD saldırıya uğrarsa Avrupa’nın yardıma gelip gelmeyeceğine dair şüphelerine yanıt vererek, müttefiklerinin yanlarında olacağından emin olmasını istedi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin saldırıya uğraması halinde Avrupa'nın yardıma geleceğinden şüphe duyduğu yönündeki açıklamasına ilişkin Trump'a cevap verdi.
Rutte, 'tek rahatsız edici durumun' Avrupa'nın savunmaya ABD kadar harcama yapmaması olduğunu ancak bunun da Lahey Zirvesi'nde çözüldüğünü savunarak şöyle konuştu:
Size şunu söyleyeyim, yardıma koşacaklar ve bildiğiniz gibi Afganistan'da koştular. En büyük bedeli ödeyen her Amerikalıya karşılık başka bir NATO ülkesinden, özellikle Hollanda, Danimarka ve diğer ülkelerden, ailesinin yanına dönememiş bir asker vardı. ABD saldırıya uğrarsa, müttefiklerinizin sizinle birlikte olacağından kesinlikle emin olabilirsiniz.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
DÜNYA
Trump: Grönland konusunda anlaşma çerçevesi oluşturduk, Avrupa'ya uygulanması planlanan gümrük vergisini uygulamayacağız
Dün, 22:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала