Batı medyası: ABD, Küba'daki iktidarı değiştirmeyi amaçlıyor

Venezuela’ya düzenlediği operasyonla Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçıran ABD’nin gözünü Küba’ya diktiği yönünde haberler geliyor. 22.01.2026, Sputnik Türkiye

The Wall Street Journal gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Küba’daki iktidarı bu yılın sonuna kadar devirmek amacıyla bu ülkenin hükümeti içinde bu konuda yardımcı olacak kişiler arayışına girdiğini yazdı.Gazetenin haberinde, “Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu devirmesinden cesaret alan Trump yönetimi, Küba’da bu yılın sonuna kadar komünist rejimi devirmeye yardımcı olabilecek hükümet yetkilileri arıyor” ifadesi kullanıldı.ABD Dışişleri Bakanlığı, Ocak ayı başlarında, Batı Yarımküre'yi Washington'ın çıkar bölgesi ilan etmişti. Bundan önce Başkan Donald Trump, Amerikan kıtasını diğer güçlerin müdahalesine kapalı bir bölge olarak ilan eden Monroe Doktrini'ne uyulması çağrısında bulunmuştu.Venezuela'daki askeri operasyonun ardından ABD lideri Küba'ya yönelik tehditlerde bulunmuştu. Trump, Havana'nın artık güvenlik hizmetleri karşılığında Venezuela’dan petrol alamayacağını dile getirmişti.

