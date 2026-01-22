Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/rus-disisleri-putinin-talimati-uzerine-baris-konseyi-onerisini-inceliyoruz-1102960895.html
Rus Dışişleri: Putin'in talimatı üzerine Barış Konseyi önerisini inceliyoruz
Rus Dışişleri: Putin'in talimatı üzerine Barış Konseyi önerisini inceliyoruz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus lider Putin'in talimatı üzerine Barış Konseyi’nin kurulması ile ilgili önerinin bakanlık bünyesinde... 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T18:01+0300
2026-01-22T18:01+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
vladimir putin
gazze
donald trump
abd
ab
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_8d788d2fc39e135273f61f27d62ea971.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında bakanlığın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı doğrultusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili Barış Konseyi kurma girişimini incelediğini ifade etti.Zaharova, “Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı’nın talimatını yerine getiriyor, üzerinde çalışılıyor. Talimat yerine getirildikten, girişim analiz edildikten sonra konu hakkında tam olarak bir yorumda bulunabileceğiz” diye konuştu.Zaharova ayrıca, AB ülkelerinden Kiev'e sözde bütçe ihtiyaçları için sağlanan 30 milyar euro tutarındaki kredinin Vladimir Zelenskiy ve çevresi tarafından yağmalacağını dile getirdi.Sözcü, “Kiev rejiminin bütçe ihtiyaçları neler? Artık biliyoruz. Artık tüm dünya biliyor, Ursula von der Leyen bu parayı Zelenskiy'e yağmalanması için tahsis etti” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/putin-guvenlik-konseyi-uyeleriyle-trumpin-baris-konseyi-girisimini-gorustu-1102930361.html
rusya
gazze
abd
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090439_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_587f9561c0289ae3db0195efe779f246.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, vladimir putin, gazze, donald trump, abd, ab, kiev, vladimir zelenskiy, ursula von der leyen
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, vladimir putin, gazze, donald trump, abd, ab, kiev, vladimir zelenskiy, ursula von der leyen

Rus Dışişleri: Putin'in talimatı üzerine Barış Konseyi önerisini inceliyoruz

18:01 22.01.2026
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
© Sputnik
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus lider Putin'in talimatı üzerine Barış Konseyi’nin kurulması ile ilgili önerinin bakanlık bünyesinde incelendiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında bakanlığın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı doğrultusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili Barış Konseyi kurma girişimini incelediğini ifade etti.
Zaharova, “Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı’nın talimatını yerine getiriyor, üzerinde çalışılıyor. Talimat yerine getirildikten, girişim analiz edildikten sonra konu hakkında tam olarak bir yorumda bulunabileceğiz” diye konuştu.
Zaharova ayrıca, AB ülkelerinden Kiev'e sözde bütçe ihtiyaçları için sağlanan 30 milyar euro tutarındaki kredinin Vladimir Zelenskiy ve çevresi tarafından yağmalacağını dile getirdi.
Sözcü, “Kiev rejiminin bütçe ihtiyaçları neler? Artık biliyoruz. Artık tüm dünya biliyor, Ursula von der Leyen bu parayı Zelenskiy'e yağmalanması için tahsis etti” ifadelerini kullandı.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
DÜNYA
Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle Trump’ın ‘Barış Konseyi’ girişimini görüştü
Dün, 23:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала