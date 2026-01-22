https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/rus-disisleri-putinin-talimati-uzerine-baris-konseyi-onerisini-inceliyoruz-1102960895.html

Rus Dışişleri: Putin'in talimatı üzerine Barış Konseyi önerisini inceliyoruz

Rus Dışişleri: Putin'in talimatı üzerine Barış Konseyi önerisini inceliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus lider Putin'in talimatı üzerine Barış Konseyi’nin kurulması ile ilgili önerinin bakanlık bünyesinde... 22.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında bakanlığın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı doğrultusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili Barış Konseyi kurma girişimini incelediğini ifade etti.Zaharova, “Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı’nın talimatını yerine getiriyor, üzerinde çalışılıyor. Talimat yerine getirildikten, girişim analiz edildikten sonra konu hakkında tam olarak bir yorumda bulunabileceğiz” diye konuştu.Zaharova ayrıca, AB ülkelerinden Kiev'e sözde bütçe ihtiyaçları için sağlanan 30 milyar euro tutarındaki kredinin Vladimir Zelenskiy ve çevresi tarafından yağmalacağını dile getirdi.Sözcü, “Kiev rejiminin bütçe ihtiyaçları neler? Artık biliyoruz. Artık tüm dünya biliyor, Ursula von der Leyen bu parayı Zelenskiy'e yağmalanması için tahsis etti” ifadelerini kullandı.

