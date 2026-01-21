https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/putin-guvenlik-konseyi-uyeleriyle-trumpin-baris-konseyi-girisimini-gorustu-1102930361.html
Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle Trump'ın 'Barış Konseyi' girişimini görüştü
Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle Trump’ın ‘Barış Konseyi’ girişimini görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi bağlamında bir 'Barış Konseyi' oluşturma girişimini Rusya Güvenlik Konseyi... 21.01.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi için “Barış Konseyi” kurulması önerisini ve Rusya'nın ABD lideri tarafından söz konusu konseye daveti konularını Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda ele aldı; Moskova, davete yanıtını Dışişleri Bakanlığı’nın incelemesi ve stratejik ortaklarla istişarelerin ardından verecek.Kremlin’den aktarılan bilgilere göre Putin, ABD Başkanı’nın Rusya’yı söz konusu Konsey’e davet etmesinden dolayı Trump’a teşekkür etti. Rus lider, Moskova’nın bu davete vereceği yanıtın, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ilgili belgeleri ayrıntılı biçimde incelemesinin ve Rusya’nın stratejik ortaklarıyla yapılacak istişarelerin ardından netleşeceğini belirtti.Açıklamada, Trump’ın 'Barış Konseyi' önerisinin temel odağında Orta Doğu’daki, özellikle de Gazze Şeridi çevresindeki durumun ve genel olarak bölgesel krizin çözümüne yönelik düzenlemelerin bulunduğu kaydedildi.
Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle Trump’ın ‘Barış Konseyi’ girişimini görüştü
23:01 21.01.2026
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi bağlamında bir 'Barış Konseyi' oluşturma girişimini Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle görüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi için “Barış Konseyi” kurulması önerisini ve Rusya'nın ABD lideri tarafından söz konusu konseye daveti konularını Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle yaptığı toplantıda ele aldı; Moskova, davete yanıtını Dışişleri Bakanlığı’nın incelemesi ve stratejik ortaklarla istişarelerin ardından verecek.
Kremlin’den aktarılan bilgilere göre Putin, ABD Başkanı’nın Rusya’yı söz konusu Konsey’e davet etmesinden dolayı Trump’a teşekkür etti. Rus lider, Moskova’nın bu davete vereceği yanıtın, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın ilgili belgeleri ayrıntılı biçimde incelemesinin ve Rusya’nın stratejik ortaklarıyla yapılacak istişarelerin ardından netleşeceğini belirtti.
Açıklamada, Trump’ın 'Barış Konseyi' önerisinin temel odağında Orta Doğu’daki, özellikle de Gazze Şeridi çevresindeki durumun ve genel olarak bölgesel krizin çözümüne yönelik düzenlemelerin bulunduğu kaydedildi.