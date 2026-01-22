Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/resmi-gazetede-yayimlandi-500-bine-yakin-calisana-yari-zamanli-calisma-hakki-1102937094.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: 500 bine yakın çalışana yarı zamanlı çalışma hakkı
Resmi Gazete'de yayımlandı: 500 bine yakın çalışana yarı zamanlı çalışma hakkı
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı artık sözleşmeli personel için de geçerli olacak. Yaklaşık 500... 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T09:12+0300
2026-01-22T09:12+0300
ekonomi̇
kamu
yarı zamanlı çalışma
resmi gazete
cumhurbaşkanlığı
savunma sanayii başkanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102937186_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b53ca5ad0a431f553ab97f3f90c81ab5.jpg
Resmi Gazete’de yer alan karara göre, devlet memurlarına tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı, aynı usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel için de uygulanacak. Böylece kamuda görev yapan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personel bu haktan yararlanabilecek.Yetki CumhurbaşkanlığındaDüzenlemeye göre, yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak sözleşmeli personel gruplarını belirleme yetkisi Cumhurbaşkanlığına ait olacak. Bu kapsamda hizmetin gereği, pozisyon unvanı ya da kurum bazlı ihtiyaçlar dikkate alınacak.Sözleşmeli personel esaslarında değişiklikCumhurbaşkanlığı kararıyla, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda da değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) sözleşmeli personel alım süreçlerine yönelik yeni hükümler getirildi.Düzenleme ile Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) da kurumsal uygulama kapsamına dahil edildi. Buna göre, SSB bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, ilan edilen pozisyon sayısının üç katına kadar aday arasından seçilecek. Alımlar, sözlü ya da sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/tbmm-genel-kurulu-en-dusuk-emekli-ayligi-20-bin-oldu-1102934813.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/16/1102937186_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_eb2cd8096242c3670e9082678768c4b0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kamu, yarı zamanlı çalışma, resmi gazete, cumhurbaşkanlığı, savunma sanayii başkanlığı
kamu, yarı zamanlı çalışma, resmi gazete, cumhurbaşkanlığı, savunma sanayii başkanlığı

Resmi Gazete'de yayımlandı: 500 bine yakın çalışana yarı zamanlı çalışma hakkı

09:12 22.01.2026
© AAYarı zamanlı çalışma
Yarı zamanlı çalışma - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
© AA
Abone ol
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı artık sözleşmeli personel için de geçerli olacak. Yaklaşık 500 bin sözleşmeli personeli ilgilendiren düzenleme yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete’de yer alan karara göre, devlet memurlarına tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı, aynı usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel için de uygulanacak. Böylece kamuda görev yapan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personel bu haktan yararlanabilecek.

Yetki Cumhurbaşkanlığında

Düzenlemeye göre, yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak sözleşmeli personel gruplarını belirleme yetkisi Cumhurbaşkanlığına ait olacak. Bu kapsamda hizmetin gereği, pozisyon unvanı ya da kurum bazlı ihtiyaçlar dikkate alınacak.

Sözleşmeli personel esaslarında değişiklik

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda da değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) sözleşmeli personel alım süreçlerine yönelik yeni hükümler getirildi.
Düzenleme ile Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) da kurumsal uygulama kapsamına dahil edildi. Buna göre, SSB bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, ilan edilen pozisyon sayısının üç katına kadar aday arasından seçilecek. Alımlar, sözlü ya da sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre yapılacak.
Emekli maaş farkı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2026
EKONOMİ
TBMM Genel Kurulu: En düşük emekli aylığı 20 bin oldu
07:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала