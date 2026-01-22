https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/resmi-gazetede-yayimlandi-500-bine-yakin-calisana-yari-zamanli-calisma-hakki-1102937094.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: 500 bine yakın çalışana yarı zamanlı çalışma hakkı
Resmi Gazete’de yer alan karara göre, devlet memurlarına tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı, aynı usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel için de uygulanacak. Böylece kamuda görev yapan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personel bu haktan yararlanabilecek.Yetki CumhurbaşkanlığındaDüzenlemeye göre, yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak sözleşmeli personel gruplarını belirleme yetkisi Cumhurbaşkanlığına ait olacak. Bu kapsamda hizmetin gereği, pozisyon unvanı ya da kurum bazlı ihtiyaçlar dikkate alınacak.Sözleşmeli personel esaslarında değişiklikCumhurbaşkanlığı kararıyla, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda da değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) sözleşmeli personel alım süreçlerine yönelik yeni hükümler getirildi.Düzenleme ile Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) da kurumsal uygulama kapsamına dahil edildi. Buna göre, SSB bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, ilan edilen pozisyon sayısının üç katına kadar aday arasından seçilecek. Alımlar, sözlü ya da sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre yapılacak.
2026
Resmi Gazete’de yer alan karara göre, devlet memurlarına tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkı, aynı usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel için de uygulanacak. Böylece kamuda görev yapan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personel bu haktan yararlanabilecek.
Yetki Cumhurbaşkanlığında
Düzenlemeye göre, yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak sözleşmeli personel gruplarını belirleme yetkisi Cumhurbaşkanlığına ait olacak. Bu kapsamda hizmetin gereği, pozisyon unvanı ya da kurum bazlı ihtiyaçlar dikkate alınacak.
Sözleşmeli personel esaslarında değişiklik
Cumhurbaşkanlığı kararıyla, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda da değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) sözleşmeli personel alım süreçlerine yönelik yeni hükümler getirildi.
Düzenleme ile Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) da kurumsal uygulama kapsamına dahil edildi. Buna göre, SSB bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, ilan edilen pozisyon sayısının üç katına kadar aday arasından seçilecek. Alımlar, sözlü ya da sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre yapılacak.