https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/papara-satiliga-cikarildi-ne-kadar-ihale-bedeli-isteniyor-1102939688.html

Papara satılığa çıkarıldı: Ne kadar ihale bedeli isteniyor?

Papara satılığa çıkarıldı: Ne kadar ihale bedeli isteniyor?

Sputnik Türkiye

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak görevlendirildiği PPR Holding Anonim Şirketi’ne ait bağlı ortaklık payları, kapalı teklif ve açık... 22.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-22T10:43+0300

2026-01-22T10:43+0300

2026-01-22T10:43+0300

ekonomi̇

papara

tmsf

kayyum

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/10/1101853951_6:0:859:480_1920x0_80_0_0_86225d828dfade5663a36f82dd3dbe64.jpg

TMSF açıklamasına göre, 7145 sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesi uyarınca kayyum olarak yönetilen PPR Holding’e ait Papara Elektronik Para AŞ, Papara Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ, Papara Teknoloji AŞ ve Papara Menkul Değerler AŞ’nin yüzde 100 oranındaki payları birlikte satışa sunuldu.Papara satılıyorSatışa konu olan paylar için muhammen bedel 4 milyar 270 milyon lira olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyen yatırımcılar için veri inceleme ve tesis ziyareti süreci 20 Ocak - 6 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İhaleye katılım teminatı 213 milyon 500 bin lira olarak açıklanırken, şartname bedeli 300 bin lira, veri inceleme ve tesis ziyaret ücreti ise 750 bin lira oldu.Kapalı zarf usulüyle tekliflerin son teslim tarihi 9 Şubat 2026 saat 16.30 olarak belirlenirken, teklifler PPR Holding Anonim Şirketi’nin Üsküdar’daki adresine elden teslim edilecek.Papara ihalesi ne zaman?İhale, 10 Şubat 2026 günü saat 14.00’te İstanbul Şişli’de gerçekleştirilecek. Kapalı zarfların açılmasının ardından açık artırma aşamasına geçilecek. Açık artırma da aynı gün yapılacak.İhaleye ilişkin şartnamenin, bedelinin yatırılması ve yetkili belgelerle başvurulması kaydıyla PPR Holding Anonim Şirketi’nden temin edilebileceği bildirildi. TMSF, satış sürecinin şeffaflık ve rekabet ilkeleri çerçevesinde yürütüleceğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/papara-icin-kritik-gelisme-tcmb-karari-kaldirildi-1102905890.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

papara, tmsf, kayyum