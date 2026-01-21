Türkiye
TÜRKİYE
Papara için kritik gelişme: TCMB kararı kaldırıldı
Papara için kritik gelişme: TCMB kararı kaldırıldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin kararını kaldırdı.
türki̇ye
türkiye
Papara'nın faaliyet izninin iptaline ilişkin karar kaldırıldı.TCMB'nin Papara'nın faaliyet izninin iptaline ilişkin kararının kaldırılmasına yönelik tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Ankara 25. İdare Mahkemesinin şirketin faaliyet izninin iptaline yönelik yürütmeyi durdurması kararı gereğince Papara'nın faaliyet iznini iptal eden karar kaldırıldı.
Papara için kritik gelişme: TCMB kararı kaldırıldı

11:04 21.01.2026
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin kararını kaldırdı.
Papara'nın faaliyet izninin iptaline ilişkin karar kaldırıldı.
TCMB'nin Papara'nın faaliyet izninin iptaline ilişkin kararının kaldırılmasına yönelik tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Ankara 25. İdare Mahkemesinin şirketin faaliyet izninin iptaline yönelik yürütmeyi durdurması kararı gereğince Papara'nın faaliyet iznini iptal eden karar kaldırıldı.
