Osimhen'den Lookman ve Onyedika açıklaması: 'İkisini de ikna etmek için çabalıyorum'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen... 22.01.2026, Sputnik Türkiye

Victor Osimhen, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Osimhen, takım için elinden geleni yaptığı belirterek "Takım arkadaşlarım olmadan bir şey başaramam. Ben yokken kaybettiğimizi söylemek doğru değil. Ben varken de kaybettiğimiz maçlar oldu. Takım arkadaşlarımla birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Kaybettiğimiz son maçı artık o kadar önemsemiyorum. Olmuş ve bitmiş. Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'deki mücadelemize devam edeceğiz. Takım arkadaşlarımla Galatasaray'ı daha büyük yapmak için çabalayacağız" ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nijeryalı futbolcular Ademola Lookman ve Raphael Onyedika ile konuştuğunu aktaran Osimhen, "Afrika Uluslar Kupası sırasında Onyedika ile konuştum. Dünya Kupası için oynadığımız maçlarda da Lookman ile konuştum. Galatasaray taraftarını, ne kadar büyük kulüp olduğumuzu ve ülkenin güzelliğini anlattım. Onlar da yetişkin insanlar. Kararlarını vereceklerdir. Onların gelmesi kulübümüz, oyuncularımız ve taraftarlarımız için iyi olur. Onyedika, çok iyi oyuncu. Çok akıcı oynuyor. Buraya gelirse bize çok katkı sağlar. Çok yetenkli oyuncu. İkisini de ikna etmek için çabalıyorum. Dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesine gelip, bizimle oynasınlar isterim" dedi.Son dakikalarda kendi oluşturduğu atakta Sara'nın kaçırdığı pozisyona takılmadığını dile getiren 27 yaşındaki santrfor, "Sahada olan sahada kalır. Pozisyon oluşturduk. Kazanmayı hak etmiştik. Onlar da hak etmişti. Büyük mücadeleydi. Maçın bitiminde soyunma odasında bu konuyu konuştuk. Sonraki maça odaklanacağız. Bu maç, bizim için bitti" diyerek sözlerini tamamladı.

