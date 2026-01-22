https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/okan-buruk-icardiden-skor-anlaminda-cok-fazla-verim-aliyoruz-ama-osimhenin-istekli-gelisi-takima-1102935711.html

Okan Buruk: Icardi'den skor anlamında çok fazla verim alıyoruz ama Osimhen'in istekli gelişi takıma olumlu yansıdı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldıkları maçta... 22.01.2026, Sputnik Türkiye

Buruk, RAMS Park'taki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Önemli bir akşamı geride bıraktıklarını aktaran Buruk, "Seyircimiz, kendi sahamızda oynadığımız bu tür maçları bekliyor. Çok güzel atmosfer vardı. Taraftarımız, takımlahareket etti. Atağa beraber gidip, savunmaya beraber döndük. Karşımızda çok dinamik, atlet ve top ayaklarındayken hızlı oynayan, savunma arkası koşular yapan bir takım vardı. Her an pozisyona girebilecek bir takımdı. Erken gol yememiz bizi düşürdü ama golü bulduk. Topa daha çok sahip olduk. İkinci yarı dengeli başladık. Rakibimize daha az pozisyon verdik. Maçın son bölümü kendi kalemize çekildiğimiz yerler vardı. Bu da 1 puanın bizim için çok önemli olmasıydı. İlk 24'ü garantileyip, ilk 16'ya oynayabilmek için 1 puan da çok önemliydi. Maçın son dakikasında çok önemli bir pozisyon geldi. Bunu değerlendiremedik. Oyuncularımızın performansından ve mücadelesinden memnunum. Onlara teşekkür ediyorum. Taraftarımız da güçlü enerji ortaya koydu. Zor karşılaşmaydı ama beraberlik bizim için stratejik anlamda önemliydi. Bundan sonra önümüzde Manchester City deplasmanı var. İlk 16'ya girmek için mücadele edeceğiz" diye konuştu.Tecrübeli teknik adam, Avrupa maçlarında kritik anlarda kaçırdıkları pozisyonların hatırlatılması üzerine, "Futbolun içinde çok fazla bu pozisyonlar kaçar. Önemli olan pozisyonlara girmek. O andaki fiziksel durumunuz, yorgunluğunuz, topa gelişiniz ve özgüveniniz önemli. Bunu sadece birkaç şeyle açıklayamazsınız. Dünyanın en iyi oyuncuları da bunu kaçırır. Bu pozisyonlara girmek daha önemli. Son dakikada Sara'nın şutunu kaleci kurtardı. Genel olarak oyuncularımın performansından memnunum. Ellerinden gelenin fazlasını yaptılar" ifadelerini kullandı."Sörloth'un çıkmasına sevindik"Buruk, maçın 61. dakikasında oyundan alınan eski Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth'un çıkmasına sevindiklerini dile getirdi.Atletico Madrid gibi bir takımla karşılaşmanın hem kendisi hem de oyuncuları için önemli tecrübe olduğunu vurgulayan 52 yaşındaki teknik adam, "Önemli, formda ve otomatikleşmiş bir teknik direktör takımıyla karşılaştık. İkinci yarı değişiklikler yaptılar. Sörloth, oyun içinde rakipleri korkutan bir oyuncu. Dip savunma yapan takımlar için çok tehlikeli olabiliyor. Sörloth'un çıkmasına sevindik. Onlar da üst üste maç oynuyorlar, çok yoruluyorlar. Bunları düşünerek değişiklikler yaptılar. Devamında Griezmann ve Gonzalez gibi koşucu oyuncularla oynadılar. Bence doğru cevap verdik. Benim adıma da güzel tecrübeydi. Bu kadar hızlı ve fiziksel gücüyle oynayan bir takıma karşı mücadele etmek takımımız için de önemli tecrübe oldu. Bundan sonraki turda bu tür rakiplerle oynayabiliriz" değerlendirmesinde bulundu."Bu tür maçlar Lemina gibi oyuncular için önemli oluyor"Okan Buruk, müsabakada iyi bir performans sergileyen Mario Lemina hakkında şunları söyledi:Sağ bek oynayan Roland Sallai'nin performansını öven Buruk, "Çok önemli performans sergiliyor. Ben de çalışkanlığı, karakteri ve profesyonelliğinden çok mutluyum. Çok iyi niyetli ve takımı için her şeyini veriyor. Bu da bir takım için çok önemli" dedi."Maç performanslarının değişmesinden memnun değilim"Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, futbolcularının maçlara göre farklı performanslar sergilemesinden memnun olmadığını dile getirdi.Önem derecesi farklı maçlarda futbolcuların performansının da değiştiğinin söylenmesi üzerine Buruk, şunları kaydettİ:"Ligde her maç final"Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de bundan sonraki her maçın final olduğunu söyledi.Ligin 19. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacaklarını hatırlatan Buruk, "Üç gün sonra bir lig maçımız var. Rotasyon yapmamız gerekecek. Takımın durumuna bakacağız. Lig maçı da bizim için çok önemli. Bundan sonra oynayacağımız her lig maçı bir final. En kısa zamanda oyuncularımızı buna hazırlayacağız" şeklinde görüş belirtti."Önümüzü görmek önemliydi"Buruk, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devam etmenin kendilerine yardımcı olacağını bildirdi.Türkiye'ye oyuncu getirmenin zor olduğundan bahseden Buruk, "Önümüzü görmek önemliydi. Aslında önümüzü görmeyi beklemedik. Görüşmelerimiz sürüyor, oyuncular izliyoruz, oyuncular buluyoruz ama her oyuncuyu ocak transferinde buraya getirmek zor oluyor. İleriye dönük katkı sağlayabilecek genç oyuncular buluyoruz ama onların da ilk hedefleri Premier Lig'de oynamak oluyor. Elit oyuncular, Türkiye Ligi'ni kariyer düşüşü olarak görebiliyor. Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemli bir etken. Bu bize yardımcı olacak. Buna göre transferimizi yapacağız" ifadelerini kullandı.

