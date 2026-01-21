https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/zaharova-kanada-ve-danimarka-kendilerini-abdden-korumak-icin-natoya-basvuracak-mi-1102930222.html
Zaharova: Kanada ve Danimarka, kendilerini ABD’den korumak için NATO’ya başvuracak mı?
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması’nın ilk maddesini hatırlatarak, NATO üyesi ülkelerin BM ilkelerine... 21.01.2026, Sputnik Türkiye
Zaharova, Kuzey Atlantik Antlaşması’nın kurucu ilkelerine işaret ederek NATO’nun uygulamalarını sorguladı. 1949’da imzalanan ve NATO’nun temelini oluşturan antlaşmanın birinci maddesine dikkat çeken Zaharova, bu maddenin taraf ülkeleri, Birleşmiş Milletler Anlaşması’na uygun şekilde hareket etmeye ve tüm uluslararası anlaşmazlıkları barış yoluyla çözmeye mecbur ettiğini belirtti.Bu çerçevede Zaharova, “Kopenhag ve Ottawa, NATO karargahına, kendilerini ABD’den korumaya yönelik bir başvuruda bulunacak mı?” ifadesiyle alaycı bir soru yöneltti. Sözcü, Kanada ve Danimarka’nın, ABD ile birlikte İttifak’ın “kurucu” devletleri olduğunu anımsatarak, üç ülkenin de Kuzey Atlantik Antlaşması’nı aynı gün, 4 Nisan 1949’da imzaladığını kaydetti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması’nın ilk maddesini hatırlatarak, NATO üyesi ülkelerin BM ilkelerine göre hareket etme yükümlülüğüne vurgu yaptı. Zaharova ironiyle, “Kopenhag ve Ottawa, ABD’ye karşı kendilerini savunmak için NATO’ya başvurmaktan çekinir mi?” sorusunu yöneltti.
Zaharova, Kuzey Atlantik Antlaşması’nın kurucu ilkelerine işaret ederek NATO’nun uygulamalarını sorguladı. 1949’da imzalanan ve NATO’nun temelini oluşturan antlaşmanın birinci maddesine dikkat çeken Zaharova, bu maddenin taraf ülkeleri, Birleşmiş Milletler Anlaşması’na uygun şekilde hareket etmeye ve tüm uluslararası anlaşmazlıkları barış yoluyla çözmeye mecbur ettiğini belirtti.
Bu çerçevede Zaharova, “Kopenhag ve Ottawa, NATO karargahına, kendilerini ABD’den korumaya yönelik bir başvuruda bulunacak mı?” ifadesiyle alaycı bir soru yöneltti. Sözcü, Kanada ve Danimarka’nın, ABD ile birlikte İttifak’ın “kurucu” devletleri olduğunu anımsatarak, üç ülkenin de Kuzey Atlantik Antlaşması’nı aynı gün, 4 Nisan 1949’da imzaladığını kaydetti.