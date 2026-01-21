https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/zaharova-kanada-ve-danimarka-kendilerini-abdden-korumak-icin-natoya-basvuracak-mi-1102930222.html

Zaharova: Kanada ve Danimarka, kendilerini ABD’den korumak için NATO’ya başvuracak mı?

Zaharova: Kanada ve Danimarka, kendilerini ABD’den korumak için NATO’ya başvuracak mı?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması’nın ilk maddesini hatırlatarak, NATO üyesi ülkelerin BM ilkelerine... 21.01.2026, Sputnik Türkiye

Zaharova, Kuzey Atlantik Antlaşması’nın kurucu ilkelerine işaret ederek NATO’nun uygulamalarını sorguladı. 1949’da imzalanan ve NATO’nun temelini oluşturan antlaşmanın birinci maddesine dikkat çeken Zaharova, bu maddenin taraf ülkeleri, Birleşmiş Milletler Anlaşması’na uygun şekilde hareket etmeye ve tüm uluslararası anlaşmazlıkları barış yoluyla çözmeye mecbur ettiğini belirtti.Bu çerçevede Zaharova, “Kopenhag ve Ottawa, NATO karargahına, kendilerini ABD’den korumaya yönelik bir başvuruda bulunacak mı?” ifadesiyle alaycı bir soru yöneltti. Sözcü, Kanada ve Danimarka’nın, ABD ile birlikte İttifak’ın “kurucu” devletleri olduğunu anımsatarak, üç ülkenin de Kuzey Atlantik Antlaşması’nı aynı gün, 4 Nisan 1949’da imzaladığını kaydetti.

