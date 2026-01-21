Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/zaharova-kanada-ve-danimarka-kendilerini-abdden-korumak-icin-natoya-basvuracak-mi-1102930222.html
Zaharova: Kanada ve Danimarka, kendilerini ABD’den korumak için NATO’ya başvuracak mı?
Zaharova: Kanada ve Danimarka, kendilerini ABD’den korumak için NATO’ya başvuracak mı?
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması’nın ilk maddesini hatırlatarak, NATO üyesi ülkelerin BM ilkelerine... 21.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-21T22:56+0300
2026-01-21T22:56+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
kuzey atlantik
nato
abd
danimarka
kanada
ottawa
birleşmiş milletler (bm)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101297316_0:0:3132:1762_1920x0_80_0_0_0b17de12b282e3a51e44f0acf39f5cad.jpg
Zaharova, Kuzey Atlantik Antlaşması’nın kurucu ilkelerine işaret ederek NATO’nun uygulamalarını sorguladı. 1949’da imzalanan ve NATO’nun temelini oluşturan antlaşmanın birinci maddesine dikkat çeken Zaharova, bu maddenin taraf ülkeleri, Birleşmiş Milletler Anlaşması’na uygun şekilde hareket etmeye ve tüm uluslararası anlaşmazlıkları barış yoluyla çözmeye mecbur ettiğini belirtti.Bu çerçevede Zaharova, “Kopenhag ve Ottawa, NATO karargahına, kendilerini ABD’den korumaya yönelik bir başvuruda bulunacak mı?” ifadesiyle alaycı bir soru yöneltti. Sözcü, Kanada ve Danimarka’nın, ABD ile birlikte İttifak’ın “kurucu” devletleri olduğunu anımsatarak, üç ülkenin de Kuzey Atlantik Antlaşması’nı aynı gün, 4 Nisan 1949’da imzaladığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/trumptan-davosta-onemli-aciklamalar-1102919842.html
kuzey atlantik
abd
danimarka
kanada
ottawa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101297316_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_e3fe34fc934e7ef229b60374d6ebe792.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, kuzey atlantik, nato, abd, danimarka, kanada, ottawa, birleşmiş milletler (bm)
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, kuzey atlantik, nato, abd, danimarka, kanada, ottawa, birleşmiş milletler (bm)

Zaharova: Kanada ve Danimarka, kendilerini ABD’den korumak için NATO’ya başvuracak mı?

22:56 21.01.2026
© Sputnik / İlya PitalevRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
© Sputnik / İlya Pitalev
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 1949 tarihli Kuzey Atlantik Antlaşması’nın ilk maddesini hatırlatarak, NATO üyesi ülkelerin BM ilkelerine göre hareket etme yükümlülüğüne vurgu yaptı. Zaharova ironiyle, “Kopenhag ve Ottawa, ABD’ye karşı kendilerini savunmak için NATO’ya başvurmaktan çekinir mi?” sorusunu yöneltti.
Zaharova, Kuzey Atlantik Antlaşması’nın kurucu ilkelerine işaret ederek NATO’nun uygulamalarını sorguladı. 1949’da imzalanan ve NATO’nun temelini oluşturan antlaşmanın birinci maddesine dikkat çeken Zaharova, bu maddenin taraf ülkeleri, Birleşmiş Milletler Anlaşması’na uygun şekilde hareket etmeye ve tüm uluslararası anlaşmazlıkları barış yoluyla çözmeye mecbur ettiğini belirtti.
Bu çerçevede Zaharova, “Kopenhag ve Ottawa, NATO karargahına, kendilerini ABD’den korumaya yönelik bir başvuruda bulunacak mı?” ifadesiyle alaycı bir soru yöneltti. Sözcü, Kanada ve Danimarka’nın, ABD ile birlikte İttifak’ın “kurucu” devletleri olduğunu anımsatarak, üç ülkenin de Kuzey Atlantik Antlaşması’nı aynı gün, 4 Nisan 1949’da imzaladığını kaydetti.
Trump, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
DÜNYA
Trump: Bir buz parçasını istiyoruz, vermezseniz unutmayız
16:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала