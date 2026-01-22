https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/avrupa-ile-abd-arasinda-gronland-kirilmasi-trumpa-karsi-bunun-bize-bedeli-olur-dedirtecek-adimlar-1102955005.html

Avrupa ile ABD arasında Grönland kırılması: ‘Trump’a karşı bunun bize bedeli olur dedirtecek adımlar şart’

Avrupa ile ABD arasında Grönland kırılması: ‘Trump’a karşı bunun bize bedeli olur dedirtecek adımlar şart’

Sputnik Türkiye

Trump’ın, Grönland’ı ABD toprağı olarak gösteren görsel paylaşımının etkisi sürerken Danimarka'dan olası bir askeri müdahalesi halinde benzer bir karşılık... 22.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-22T15:40+0300

2026-01-22T15:40+0300

2026-01-22T15:40+0300

görüş

şanlı bahadır koç

donald trump

abd

amerika

grönland

venezuela

nato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/12/1102829089_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_236fcadd5017ff7721034df288560484.jpg

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından daha önce Oval Ofis’te Avrupalı liderlerle yaptığı bir görüşmede çekilen fotoğrafın üzerinde oynanmış bir görsel paylaşmıştı. Söz konusu görselde, Trump ile Avrupalı liderlerin karşılıklı oturduğu kareye eklenen bir harita üzerinden Kanada, Venezuela ve Grönland’ın ABD toprağı olarak gösterildiği dikkat çekmiş, bu paylaşımın ardından Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD’nin Grönland’a yönelik olası bir askeri müdahalesi halinde Danimarka’nın da benzer bir karşılık vermekten çekinmeyeceğini ifade etti.Bu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Grönland ve Arktik bölgesine ilişkin geleceğe dönük olası bir anlaşma için bir çerçeve üzerinde uzlaşıldığını duyurdu. Trump, bu çerçeve doğrultusunda Avrupa Birliği ülkelerine 1 Şubat’tan itibaren uygulanması planlanan gümrük vergilerinden vazgeçileceğini açıkladı. Grönland’a ilişkin hazırlanan taslak anlaşmanın, adanın egemenliğinin ABD’ye devrini içermediği; bunun yerine Altın Kubbe füze savunma sisteminin konuşlandırılmasını kapsadığı bildirildi. Peki bölgede ne olacak? ABD, Grönland’ı alır mı? Böyle bir durumda Danimarka, ABD’ye müdahale edebilir mi? Amerika araştırmaları uzmanı Şanlı Bahadır Koç, Sputnik’e değerlendirdi.‘Trump yarın yine beni kandırdılar, oyaladılar diyerek eski söylemine dönebilir’Amerika araştırmaları uzmanı Şanlı Bahadır Koç, Trump’ın Grönland konusunda genel bir çerçeve üzerinde anlaşma mesajına yönelik şunları söyledi:“Dün Trump Grönland konusunda genel bir çerçeve anlayışa varıldığını açıkladı. Bunun içeriği henüz net değil ama güç kullanmayacağını ve Avrupalılara yönelik gümrükleri yükseltme tehdidini geri çektiğini söyledi. Tabii tehlike geçmiş değil. Trump bu; yarın yine ‘Beni kandırdılar, beni oyaladılar’ diyerek tekrar eski söylemine dönebilir.”‘Trump’a bunun bize bedeli olur dedirtecek adımlar atabilmek gerekiyor’Amerika araştırmaları uzmanı Şanlı Bahadır Koç, Avrupa’nın Trump’a daha caydırıcı adımlar atması gerektiğini aktardı:“Avrupalılar direnmek gerektiği konusunda genel bir anlayışa sahipler. Direnmek de sadece askeri olarak olmaz. Amerika'ya ‘Senin ülkendeki borsadaki paramızı çekeriz, hazine kağıtlarımızı satarız, bizim de elimiz armut toplamıyor’ mesajı bir ölçüde verildi. Belki ikili görüşmelerde daha net de söylenmiştir. Yani Trump'ın etrafında, partisinde, kamuoyunda, kongresindeki insanların Trump'a ‘Bunu yapma bunun bize bedeli olur’ dedirtecek adımlar atabilmek gerekiyor. Bu arada da madem Grönland’ı güvenlik açısından çok önemli görüyorsun; orada üst kurabilirsin, uçak uçurabilirsin, radar koyabilirsin vesaire bunun önünde bir engel yok denebilir ki deniyordur muhtemelen. Ama düne kadar Trump ‘Hayır orayı alacağız, bizim olacak, bizim olmalı’ havasındaydı şimdi bundan vaz mı geçiyor?”‘Avrupa psikolojisinde, Amerika'ya ve Trump'a yakın görünen çevrelerde bile ciddi bir kırılma yarattı’Şanlı Bahadır Koç, askeri müdahale riskinin görünürde geçmiş olduğunu aktarırken Avrupa’nın kendi güvenliğine yönelik adımlar atması gerektiğinin altını çizdi:“Askeri müdahale riski şu anda en azından görüntüde geçmiş görünüyor ama bu kriz Avrupa psikolojisinde, halklarında hatta Amerika'ya ve Trump'a yakın görünen aşırı sağ partilerde çevrelerde bile ciddi bir kırılma yaratmış olabilir. Olabilir derken şu anda yaratmış görünüyor ama bunun etkisine kadar sürecek, 6 ay sonra unutulacak mı onu tam söyleyemeyiz. Muhtemelen tortusu kalacak ve artık kendi güvenliklerine daha fazla yatırım yapmak, aralarındaki işbirliğini artırmak ve Amerika'ya olan ihtiyaçlarını azaltmak, Amerika'nın her dediğine her zaman evet dememek, başka ortaklar aramak gibi daha bir olumlu perspektiften değerlendirmek gibi adımlar atabilirler.”

amerika

grönland

venezuela

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Başak Koçak https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/17/1088340050_0:173:750:923_100x100_80_0_0_4c72c9a794f2d0a6c919a7374cf331b6.jpg

şanlı bahadır koç, donald trump, abd, amerika, grönland, venezuela, nato