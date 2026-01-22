https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/nariskin-bruksel-washingtonu-kievin-ana-sponsoru-olmaya-ikna-etmeye-calisiyor-1102937683.html

Narışkin: Brüksel, Washington’u Kiev'in ana sponsoru olmaya ikna etmeye çalışıyor

Narışkin: Brüksel, Washington’u Kiev'in ana sponsoru olmaya ikna etmeye çalışıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkelerin liderlerinin ABD yönetimini bir kez daha Kiev rejiminin ana... 22.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-22T09:20+0300

2026-01-22T09:20+0300

2026-01-22T09:27+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

sergey narışkin

avrupa

avrupa birliği

abd

ukrayna

kiev

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/08/1082578144_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_528a260afb0c2b317e142fecb2495002.jpg

SVR Direktörü Sergey Narışkin, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye verdiği röportajda, ‘istekliler koalisyonu’ liderlerinin bireysel olarak ve toplu halde ABD’li yöneticileriyle yaptığı görüşmelerin amacını açıkladı.Narışkin, “İstekliler koalisyonu, Ukrayna'daki barış sürecini rayından çıkarmaya çalışıyor ve potansiyel olarak tam ölçekli bir askeri çatışmaya yol açabilecek çatışma ortamı yaratıyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:SVR Direktörü, barış sürecini mümkün olan her yönteme başvurarak bozmayı amaçlayan 'istekliler koalisyonu' liderlerinin gelecekteki barış anlaşmaları sistemine Rusya için kesinlikle kabul edilemez koşullar sokmaya çalıştığını söyledi.Ocak ayı başında Paris’te yapılan ve ‘İstekliler Koalisyonu’ olarak adlandırılan platformun üst düzey toplantısı gerçekleştirilmişti. Söz konusu toplantıda, Ukrayna için öngörülen güvenlik garantileri ve uzun vadeli askeri destek ele alınmıştı. Toplantıya, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner de katılmıştı.Toplantı sonucunda mutabakata varılan belgede, ‘İstekliler Koalisyonu’nun Ukrayna’ya uzun süreli askeri desteği sürdürme konusunda anlaştığı, ayrıca bir barış anlaşması imzalanması halinde Ukrayna topraklarına birlik konuşlandırılmasına yönelik niyet beyanı niteliğinde bir deklarasyon imzalandığı bildirilmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamalarda, NATO üyesi devletlerin askeri birliklerinin Ukrayna’da konuşlandırılmasını “Rusya açısından kategorik olarak kabul edilemez” olarak nitelendirmiş, böyle bir adımın ciddi bir tırmanma riskini beraberinde getireceği uyarısında bulunmuştu. Bakanlık, başta İngiltere olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinden gelen, Ukrayna’ya NATO ülkelerinden birlik gönderilmesini ima eden açıklamaları ise “çatışmanın sürdürülmesine yönelik kışkırtma” olarak tanımlamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha önce yaptığı değerlendirmede, Kiev yönetiminin karar alarak müzakere sürecini başlatması gerektiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin saldırı harekatı ilerledikçe Kiev’in manevra alanının daraldığını söylemişti. Peskov, bu sürecin “Kiev’deki rejimi sorunun barışçıl çözümüne zorlamayı” amaçladığını, çatışmayı sürdürmenin Kiev açısından “anlamsız ve tehlikeli” olduğunu vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/rus-ordusu-krasnoarmeysk-istikametinde-ukrayna-lojistigini-kontrol-altina-aldi-1102936985.html

rusya

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), sergey narışkin, avrupa, avrupa birliği, abd, ukrayna, kiev