https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/nariskin-bruksel-washingtonu-kievin-ana-sponsoru-olmaya-ikna-etmeye-calisiyor-1102937683.html
Narışkin: Brüksel, Washington’u Kiev'in ana sponsoru olmaya ikna etmeye çalışıyor
Narışkin: Brüksel, Washington’u Kiev'in ana sponsoru olmaya ikna etmeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkelerin liderlerinin ABD yönetimini bir kez daha Kiev rejiminin ana... 22.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-22T09:20+0300
2026-01-22T09:20+0300
2026-01-22T09:27+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
sergey narışkin
avrupa
avrupa birliği
abd
ukrayna
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/08/1082578144_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_528a260afb0c2b317e142fecb2495002.jpg
SVR Direktörü Sergey Narışkin, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye verdiği röportajda, ‘istekliler koalisyonu’ liderlerinin bireysel olarak ve toplu halde ABD’li yöneticileriyle yaptığı görüşmelerin amacını açıkladı.Narışkin, “İstekliler koalisyonu, Ukrayna'daki barış sürecini rayından çıkarmaya çalışıyor ve potansiyel olarak tam ölçekli bir askeri çatışmaya yol açabilecek çatışma ortamı yaratıyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:SVR Direktörü, barış sürecini mümkün olan her yönteme başvurarak bozmayı amaçlayan 'istekliler koalisyonu' liderlerinin gelecekteki barış anlaşmaları sistemine Rusya için kesinlikle kabul edilemez koşullar sokmaya çalıştığını söyledi.Ocak ayı başında Paris’te yapılan ve ‘İstekliler Koalisyonu’ olarak adlandırılan platformun üst düzey toplantısı gerçekleştirilmişti. Söz konusu toplantıda, Ukrayna için öngörülen güvenlik garantileri ve uzun vadeli askeri destek ele alınmıştı. Toplantıya, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner de katılmıştı.Toplantı sonucunda mutabakata varılan belgede, ‘İstekliler Koalisyonu’nun Ukrayna’ya uzun süreli askeri desteği sürdürme konusunda anlaştığı, ayrıca bir barış anlaşması imzalanması halinde Ukrayna topraklarına birlik konuşlandırılmasına yönelik niyet beyanı niteliğinde bir deklarasyon imzalandığı bildirilmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamalarda, NATO üyesi devletlerin askeri birliklerinin Ukrayna’da konuşlandırılmasını “Rusya açısından kategorik olarak kabul edilemez” olarak nitelendirmiş, böyle bir adımın ciddi bir tırmanma riskini beraberinde getireceği uyarısında bulunmuştu. Bakanlık, başta İngiltere olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinden gelen, Ukrayna’ya NATO ülkelerinden birlik gönderilmesini ima eden açıklamaları ise “çatışmanın sürdürülmesine yönelik kışkırtma” olarak tanımlamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha önce yaptığı değerlendirmede, Kiev yönetiminin karar alarak müzakere sürecini başlatması gerektiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin saldırı harekatı ilerledikçe Kiev’in manevra alanının daraldığını söylemişti. Peskov, bu sürecin “Kiev’deki rejimi sorunun barışçıl çözümüne zorlamayı” amaçladığını, çatışmayı sürdürmenin Kiev açısından “anlamsız ve tehlikeli” olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/rus-ordusu-krasnoarmeysk-istikametinde-ukrayna-lojistigini-kontrol-altina-aldi-1102936985.html
rusya
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/08/1082578144_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_6688a460f88b510e56b6326cca7fef3a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), sergey narışkin, avrupa, avrupa birliği, abd, ukrayna, kiev
rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), sergey narışkin, avrupa, avrupa birliği, abd, ukrayna, kiev
Narışkin: Brüksel, Washington’u Kiev'in ana sponsoru olmaya ikna etmeye çalışıyor
09:20 22.01.2026 (güncellendi: 09:27 22.01.2026)
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, Avrupa Birliği (AB) üyesi bazı ülkelerin liderlerinin ABD yönetimini bir kez daha Kiev rejiminin ana sponsoru olmaya ikna etmeye çalıştığını belirtti.
SVR Direktörü Sergey Narışkin, Rus haber ajansı RIA Novosti’ye verdiği röportajda, ‘istekliler koalisyonu’ liderlerinin bireysel olarak ve toplu halde ABD’li yöneticileriyle yaptığı görüşmelerin amacını açıkladı.
Narışkin, “İstekliler koalisyonu, Ukrayna'daki barış sürecini rayından çıkarmaya çalışıyor ve potansiyel olarak tam ölçekli bir askeri çatışmaya yol açabilecek çatışma ortamı yaratıyor” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Ancak barış anlaşmalarını bozmak, Avrupa-Atlantik elitlerinin tek amacı değil. Birçok Avrupa ülkesinin liderleri, hem bireysel olarak hem de toplu halde, ABD'yi, liderini, ABD Başkanını, Kiev rejiminin ana oyuncusu ve ana destekçisi olmaya ikna etmeye çalışıyorlar.
SVR Direktörü, barış sürecini mümkün olan her yönteme başvurarak bozmayı amaçlayan 'istekliler koalisyonu' liderlerinin gelecekteki barış anlaşmaları sistemine Rusya için kesinlikle kabul edilemez koşullar sokmaya çalıştığını söyledi.
Ocak ayı başında Paris’te yapılan ve ‘İstekliler Koalisyonu’ olarak adlandırılan platformun üst düzey toplantısı gerçekleştirilmişti. Söz konusu toplantıda, Ukrayna için öngörülen güvenlik garantileri ve uzun vadeli askeri destek ele alınmıştı. Toplantıya, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner de katılmıştı.
Toplantı sonucunda mutabakata varılan belgede, ‘İstekliler Koalisyonu’nun Ukrayna’ya uzun süreli askeri desteği sürdürme konusunda anlaştığı, ayrıca bir barış anlaşması imzalanması halinde Ukrayna topraklarına birlik konuşlandırılmasına yönelik niyet beyanı niteliğinde bir deklarasyon imzalandığı bildirilmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamalarda, NATO üyesi devletlerin askeri birliklerinin Ukrayna’da konuşlandırılmasını “Rusya açısından kategorik olarak kabul edilemez” olarak nitelendirmiş, böyle bir adımın ciddi bir tırmanma riskini beraberinde getireceği uyarısında bulunmuştu. Bakanlık, başta İngiltere olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinden gelen, Ukrayna’ya NATO ülkelerinden birlik gönderilmesini ima eden açıklamaları ise “çatışmanın sürdürülmesine yönelik kışkırtma” olarak tanımlamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da daha önce yaptığı değerlendirmede, Kiev yönetiminin karar alarak müzakere sürecini başlatması gerektiğini, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin saldırı harekatı ilerledikçe Kiev’in manevra alanının daraldığını söylemişti. Peskov, bu sürecin “Kiev’deki rejimi sorunun barışçıl çözümüne zorlamayı” amaçladığını, çatışmayı sürdürmenin Kiev açısından “anlamsız ve tehlikeli” olduğunu vurgulamıştı.