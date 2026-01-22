Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
MSB'den 'Türk bayrağı' açıklaması: Organize bir provokasyon, gereği yapılmaktadır
MSB'den 'Türk bayrağı' açıklaması: Organize bir provokasyon, gereği yapılmaktadır
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nusaybin'deki bayrak indirme provokasyonuna ilişkin yapılan açıklamada, "Bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin... 22.01.2026
Mili Savunma Bakanlığı, basın mensuplarının gündemdeki sorularına ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakanlıktan yapılan açıklamalar şu şekilde:Suriye'deki son durumNusaybin hattındaki bayrak provokasyonuHava Kuvvetleri Komutanı'nın Katar ziyareti
MSB'den 'Türk bayrağı' açıklaması: Organize bir provokasyon, gereği yapılmaktadır

12:07 22.01.2026 (güncellendi: 12:13 22.01.2026)
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Nusaybin'deki bayrak indirme provokasyonuna ilişkin yapılan açıklamada, "Bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provakasyondur. Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır" denildi.
Mili Savunma Bakanlığı, basın mensuplarının gündemdeki sorularına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamalar şu şekilde:

Suriye'deki son durum

Suriye'deki hükümet Halep’ten başlayarak diğer bölgelere uzanan bir hatta terörle mücadele operasyonlarını icra etmektedir.
Bu operasyonların amacı; kamu düzenini tesis etmek ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamaktır.
Bu kapsamda, SDG’nin 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatlarına koşulsuz şekilde uyarak entegrasyonu başlatması, Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemdedir.
Ülkemiz, “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesi doğrultusunda, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye devam edecektir.

Nusaybin hattındaki bayrak provokasyonu

Nusaybin’de bir grup terör örgütü sempatizanı tarafından yasa dışı sınır geçiş teşebbüsü ve eski gümrük sahasında bulunan bayrağımıza yönelik saldırı, milletimizin hassasiyetlerini hedef alan organize bir provakasyondur.
Devletimizin ilgili kurumları tarafından olayın failleri tespit edilmiş olup, gereği yapılmaktadır.
Ayrıca yaşanan her olayda olduğu gibi, bu olaya da ilişkin idari tahkikat derhal başlatılmıştır.

Hava Kuvvetleri Komutanı'nın Katar ziyareti

18-19 Ocak 2026 tarihlerinde, Typhoon uçakları tedarik sürecini görüşmek üzere, Katar Hava Kuvvetleri Komutanı ev sahipliğinde Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanının da katılımı ile üçlü toplantı icra edilmiştir.
Toplantıda uçakların tedariki öncesi eğitim süreçleri ile atılması gereken diğer adımlar ele alınmış, görüşmeler olumlu şekilde devam etmektedir.
