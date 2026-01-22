https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/mr-taramalari-gosterdi-duzenli-egzersiz-beyni-genclestiriyor-1102944960.html
MR taramaları gösterdi: Düzenli egzersiz beyni gençleştiriyor
MR taramaları gösterdi: Düzenli egzersiz beyni gençleştiriyor
MR taramaları, haftada sadece 150 dakika yapılan düzenli aerobik egzersizin beynin biyolojik yaşını geri çevirebildiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre aktif... 22.01.2026, Sputnik Türkiye
13:02 22.01.2026
AdventHealth Research Institute tarafından yürütülen araştırmada, bir yıl boyunca düzenli aerobik egzersiz yapan yetişkinlerin beyinlerinin, egzersiz yapmayanlara göre ortalama bir yıl daha genç göründüğü aktarıldı.
Manyetik rezonans görüntüleme (MR) ile yapılan ölçümlerde, egzersiz grubundaki katılımcıların beyin yaşında düşüş gözlemlenirken, kontrol grubunda ise hafif bir artış kaydedildi.
Haftada 150 dakika yeterli oldu
Çalışmada 26-58 yaş aralığındaki 130 sağlıklı yetişkin yer aldı. Egzersiz yapan grubun haftada yaklaşık 150 dakika orta-yoğun tempolu aerobik aktivite gerçekleştirdiği belirtildi. Bu sürenin, uluslararası fiziksel aktivite önerileriyle de uyumlu olduğu vurgulandı.
Araştırmanın sonuçları, beynin yaşlanma hızının orta yaş döneminde bile yavaşlatılabileceğine işaret etti.
Uzmanlar: Küçük farklar uzun vadede büyük etki yaratabilir
Araştırmacılardan Dr. Lu Wan, “Sadece bir yıllık egzersizle beynin daha genç görünmesi ölçülebilir bir sonuç” ifadesini kullandı. Çalışmanın, günlük alışkanlıkların beyin sağlığı üzerindeki etkisini somut biçimde ortaya koyduğu aktarıldı.
Araştırmanın, Journal of Sport and Health Science dergisinde yayımlandığı bildirildi.