https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/mr-taramalari-gosterdi-duzenli-egzersiz-beyni-genclestiriyor-1102944960.html

MR taramaları gösterdi: Düzenli egzersiz beyni gençleştiriyor

MR taramaları gösterdi: Düzenli egzersiz beyni gençleştiriyor

Sputnik Türkiye

MR taramaları, haftada sadece 150 dakika yapılan düzenli aerobik egzersizin beynin biyolojik yaşını geri çevirebildiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre aktif... 22.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-22T13:02+0300

2026-01-22T13:02+0300

2026-01-22T13:04+0300

sağlik

beyin

beyin yaşlanması

spor

egzersiz

araştırma

gençleşme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/08/1102595517_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_fda78d01081fa4f99f162d0a64c77d9a.jpg

AdventHealth Research Institute tarafından yürütülen araştırmada, bir yıl boyunca düzenli aerobik egzersiz yapan yetişkinlerin beyinlerinin, egzersiz yapmayanlara göre ortalama bir yıl daha genç göründüğü aktarıldı.Manyetik rezonans görüntüleme (MR) ile yapılan ölçümlerde, egzersiz grubundaki katılımcıların beyin yaşında düşüş gözlemlenirken, kontrol grubunda ise hafif bir artış kaydedildi.Haftada 150 dakika yeterli olduÇalışmada 26-58 yaş aralığındaki 130 sağlıklı yetişkin yer aldı. Egzersiz yapan grubun haftada yaklaşık 150 dakika orta-yoğun tempolu aerobik aktivite gerçekleştirdiği belirtildi. Bu sürenin, uluslararası fiziksel aktivite önerileriyle de uyumlu olduğu vurgulandı.Araştırmanın sonuçları, beynin yaşlanma hızının orta yaş döneminde bile yavaşlatılabileceğine işaret etti.Uzmanlar: Küçük farklar uzun vadede büyük etki yaratabilirAraştırmacılardan Dr. Lu Wan, “Sadece bir yıllık egzersizle beynin daha genç görünmesi ölçülebilir bir sonuç” ifadesini kullandı. Çalışmanın, günlük alışkanlıkların beyin sağlığı üzerindeki etkisini somut biçimde ortaya koyduğu aktarıldı.Araştırmanın, Journal of Sport and Health Science dergisinde yayımlandığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/yargitay-is-yerinde-usuyen-isciyi-hakli-buldu-tazminat-odenmesine-karar-verdi-1102944223.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beyin, beyin yaşlanması, spor, egzersiz, araştırma, gençleşme