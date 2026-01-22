Türkiye
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın duyurdu: Aydın İl Başkanı görevden alındı
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın konuyla ilgili yaptığı açıklamada partilerinin teşkilatlarında ve öteki... 22.01.2026
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın görevden alındığını duyurdu.Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
semih yalçın, aydın, mhp, chp, halk tv
22.01.2026
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın konuyla ilgili yaptığı açıklamada partilerinin teşkilatlarında ve öteki kadrolarında görev alan isimlerin karakterleri ve icraatıyla ilgili hiçbir spekülasyona izin vermeyeceğini belirtti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın görevden alındığını duyurdu.
Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Başta medyadaki tellalı ve borazanı Halk TV olmak üzere CHP yanlısı medya tarafından yapılan maksatlı yayınlar üzerine, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, tarafımızdan görevden alınmıştır. MHP, teşkilatlarında ve öteki kadrolarında görev alan isimlerin karakterleri ve icraatıyla ilgili hiçbir spekülasyona izin vermez ve vermeyecektir. MHP'nin gösterdiği hassasiyet ve onurlu duruşun aynısını, yargılanan ve haklarında onlarca iddia ortaya atılmış olan belediye başkanları konusunda da CHP'den bekliyoruz. Buyursunlar. Bakalım, CHP aynı namuslu tavrı sergileyebilecek mi?

