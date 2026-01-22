https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/meteorolojiden-sari-kodlu-saganak-hortum-ve-firtina-uyarilari-ic-bolgelerde-kar-yagisi-etkili-1102932943.html

Meteoroloji'den sarı kodlu sağanak, hortum ve fırtına uyarıları: İç bölgelerde kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege ve Akdeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında yağışlar kuvvetli... 22.01.2026, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Ocak 2026 Perşembe hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç ve batı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde ve yağış beklenen doğu kesimlerde kar şeklinde görülecek yağışların, Marmara ve Ege'nin batısı, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sarı kodlu uyarı yapılan iller:Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı, kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'den sarı kodlu fırtına uyarısıKıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyinden başlamak üzere İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa'nın batı, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli (21-60 kg/m2) olması bekleniyor. Batı Akdeniz'de görülecek yağışların, kuvvetli (50-70 km/sa) güneyli rüzgarlarla birlikte Antalya il geneli ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu çevrelerinde kuvvetli (21-60 kg/m2), Antalya il merkezi ile batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-80 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde (1000 m üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar etkili olacak. Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da görülecek kar yağışlarının Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güney, Osmaniye'nin doğu ve Şanlıurfa'nın batısında kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden, yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski ile kar yağışı görülecek yerlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.İç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde kuvvetli, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetli, batı kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların batı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin doğusunda kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun'un iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının (Van ve Hakkari hariç) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

