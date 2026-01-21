https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/arastirma-daglik-bolgeler-cevresindeki-ovalardan-cok-daha-hizli-isiniyor-1102918489.html
Araştırma: Dağlık bölgeler, çevresindeki ovalardan çok daha hızlı ısınıyor
Araştırmacıların aktardığına göre dağlık bölgeler, 1980-2020 döneminde alçak alanlara kıyasla daha yüksek hızda ısındı. İncelemede, sıcaklık artışının yüksek kesimlerde daha yoğun hissedildiği, kar yağışının yerini giderek yağmura bıraktığı belirtildi.Çalışmaya liderlik eden Portsmouth Üniversitesi'nden Dr. Nick Pepin, dağların Arktik bölgelerle benzer şekilde hızlı değişim yaşadığını, yükseldikçe iklim etkilerinin daha da arttığını söyledi.Su kaynakları ve doğa tehdit altındaUzmanlara göre dünya genelinde bir milyardan fazla insan, içme suyu ve tarım için dağlardaki kar ve buzullara bağımlı. Özellikle Himalayalar’dan beslenen bölgelerde, buzulların beklenenden hızlı erimesi sel riskini artırıyor.Araştırmada, ısınmanın bitki ve hayvanları daha serin alanlar bulmak için dağların üst kesimlerine ittiği, ancak bu alanların sınırlı olduğu ve bazı türlerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği aktarıldı.Aşırı hava olayları artıyorBilim insanları, dağlardaki iklim değişiminin aşırı hava olaylarını daha yıkıcı hale getirdiğini belirtti. Son yıllarda yaşanan şiddetli yağışlar ve ani sellerin, dağlık bölgelerdeki ısınmayla bağlantılı olduğuna dikkat çekildi.Araştırmacılar, dağlık alanlarda ölçüm istasyonlarının yetersiz olması nedeniyle risklerin olduğundan düşük hesaplanmış olabileceğini de vurguladı.Çalışma, Nature dergisinde yayımlandı.
Küresel bir incelemeye göre dünya genelindeki dağlık bölgelerin, çevresindeki ovalara kıyasla çok daha hızlı ısındığı görüldü. Uzmanlar, bu durumun su kaynakları, ekosistemler ve milyarlarca insan için ciddi riskler oluşturduğunu belirtiyor.
Araştırmacıların aktardığına göre dağlık bölgeler, 1980-2020 döneminde alçak alanlara kıyasla daha yüksek hızda ısındı. İncelemede, sıcaklık artışının yüksek kesimlerde daha yoğun hissedildiği, kar yağışının yerini giderek yağmura bıraktığı belirtildi.
Çalışmaya liderlik eden Portsmouth Üniversitesi'nden Dr. Nick Pepin, dağların Arktik bölgelerle benzer şekilde hızlı değişim yaşadığını, yükseldikçe iklim etkilerinin daha da arttığını söyledi.
Su kaynakları ve doğa tehdit altında
Uzmanlara göre dünya genelinde bir milyardan fazla insan, içme suyu ve tarım için dağlardaki kar ve buzullara bağımlı. Özellikle Himalayalar’dan beslenen bölgelerde, buzulların beklenenden hızlı erimesi sel riskini artırıyor.
Araştırmada, ısınmanın bitki ve hayvanları daha serin alanlar bulmak için dağların üst kesimlerine ittiği, ancak bu alanların sınırlı olduğu ve bazı türlerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği aktarıldı.
Aşırı hava olayları artıyor
Bilim insanları, dağlardaki iklim değişiminin aşırı hava olaylarını daha yıkıcı hale getirdiğini belirtti. Son yıllarda yaşanan şiddetli yağışlar ve ani sellerin, dağlık bölgelerdeki ısınmayla bağlantılı olduğuna dikkat çekildi.
Araştırmacılar, dağlık alanlarda ölçüm istasyonlarının yetersiz olması nedeniyle risklerin olduğundan düşük hesaplanmış olabileceğini de vurguladı.
Çalışma, Nature dergisinde yayımlandı.