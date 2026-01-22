Türkiye
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum Küba'ya petrol göndermeye devam edeceklerini açıkladı
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum Küba’ya petrol göndermeye devam edeceklerini açıkladı
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin abluka uyguladığı Küba'ya petrol göndermeye devam edeceklerini söyledi. Öte yandan İngiltere Kraliyetinin... 22.01.2026, Sputnik Türkiye
Meksika Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin abluka uyguladığı ve Venezuela'dan enerji sevkiyatının kesildiği Küba'ya destek verdi.Sheinbaum, "Küba'ya petrol ve insani yardım konusunda her zaman destek olmaya hazırız. Meksika, Küba için daha iyi koşulların oluşmasına katkı sağlayabiliyorsa, biz her zaman orada olacağız. Bu, çok zor koşullar altında yaşayan Küba halkıyla kurulan bir ilişkidir" ifadelerini kullandı.Meksika'nın dış politikasının kardeşlik ilkelerine dayandığını hatırlatan Sheinbaum, "Bu, halkın aleyhine değil, çünkü gönderilen miktar gerçekten çok az. Üretilenin çok küçük bir kısmı gönderiliyor ama bu, dayanışma amaçlı bir destektir" diye konuştu.Öte yandan, Meksika'dan yaklaşık 86 bin varil yakıt yüklü bir tanker, Küba'nın başkenti Havana Körfezi'ne ulaştı.Kanada Genel Valisinin ziyaretiKanada Başbakanı Mark Carney'nin talebi üzerine, İngiltere Kraliyetinin atadığı Kanada Genel Valisi Mary Simon, 19-21 Ocak 2026 tarihleri ​​arasında Meksika'ya giderek Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum Pardo ile görüştü. Kanada Genel Valiliği'nden üç günlük ziyarete ilişkin yapılan açıklamada "Bu ziyaret, refah, kapsayıcılık, güvenlik ve herkes için sürdürülebilirlik gibi ortak değerlere dayanan, giderek güçlenen ikili ilişkilerimizdeki ivmeye katkıda bulunacaktır" denildi.
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum Küba’ya petrol göndermeye devam edeceklerini açıkladı

10:11 22.01.2026
Abone ol
