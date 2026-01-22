Türkiye
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen ve Radyo Sputnik Programcısı Serhat Ayan oldu.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, komisyonda gelinen son aşamayı ve Güneydoğu’da yaşanları canlı yayında anlattı.DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen, şunları söyledi:
Mustafa Hoş
Mustafa Hoş
Mehmet Emin Ekmen: Kürtler, ABD’nin kendilerini sattığını hissediyor

19:14 22.01.2026
Mustafa Hoş
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen ve Radyo Sputnik Programcısı Serhat Ayan oldu.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, komisyonda gelinen son aşamayı ve Güneydoğu’da yaşanları canlı yayında anlattı.
DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen, şunları söyledi:
Doğrusu, ikisi için de net cevap vermek zor. Kürtler’de egemen hissiyat, ABD’nin kendilerini sattığı şeklinde. Geçmişte ne konuşulmuş olursa olsun Colani’nin Şara’ya dönüştürülmesinin onaylandığını ve kırılma anı olduğunu, YPG’nin bu gerçekliği okuyamadığını düşünüyorum. Şara’nın Halep ve Şam’a yürüyüşü Türkiye için de sürpriz oldu. Rejim de içeriden teslim alınarak Şara’nın önü açıldı. Şara’nın Coloni olması beklenemez. Suriye, sosyolojik olarak Afganistan değil. Şara ne devlet başkanı olarak kodlanabilir ne de cihatçı denilebilir. Şara’yı İdlib’ten Halep’e; Halep’ten Şam’a götüren güç neden Mazlum Abdi’yi götürmedi?
