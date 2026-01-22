https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/mehmet-emin-ekmen-kurtler-abdnin-kendilerini-sattigini-hissediyor-1102962795.html
Mehmet Emin Ekmen: Kürtler, ABD’nin kendilerini sattığını hissediyor
Mehmet Emin Ekmen: Kürtler, ABD’nin kendilerini sattığını hissediyor
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen ve Radyo Sputnik Programcısı Serhat Ayan oldu. 22.01.2026, Sputnik Türkiye
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, komisyonda gelinen son aşamayı ve Güneydoğu’da yaşanları canlı yayında anlattı.DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen, şunları söyledi:
Mehmet Emin Ekmen: Kürtler, ABD’nin kendilerini sattığını hissediyor
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen ve Radyo Sputnik Programcısı Serhat Ayan oldu.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, komisyonda gelinen son aşamayı ve Güneydoğu’da yaşanları canlı yayında anlattı.
DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen, şunları söyledi:
Doğrusu, ikisi için de net cevap vermek zor. Kürtler’de egemen hissiyat, ABD’nin kendilerini sattığı şeklinde. Geçmişte ne konuşulmuş olursa olsun Colani’nin Şara’ya dönüştürülmesinin onaylandığını ve kırılma anı olduğunu, YPG’nin bu gerçekliği okuyamadığını düşünüyorum. Şara’nın Halep ve Şam’a yürüyüşü Türkiye için de sürpriz oldu. Rejim de içeriden teslim alınarak Şara’nın önü açıldı. Şara’nın Coloni olması beklenemez. Suriye, sosyolojik olarak Afganistan değil. Şara ne devlet başkanı olarak kodlanabilir ne de cihatçı denilebilir. Şara’yı İdlib’ten Halep’e; Halep’ten Şam’a götüren güç neden Mazlum Abdi’yi götürmedi?