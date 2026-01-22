Mehmet Emin Ekmen: Kürtler, ABD’nin kendilerini sattığını hissediyor

Doğrusu, ikisi için de net cevap vermek zor. Kürtler’de egemen hissiyat, ABD’nin kendilerini sattığı şeklinde. Geçmişte ne konuşulmuş olursa olsun Colani’nin Şara’ya dönüştürülmesinin onaylandığını ve kırılma anı olduğunu, YPG’nin bu gerçekliği okuyamadığını düşünüyorum. Şara’nın Halep ve Şam’a yürüyüşü Türkiye için de sürpriz oldu. Rejim de içeriden teslim alınarak Şara’nın önü açıldı. Şara’nın Coloni olması beklenemez. Suriye, sosyolojik olarak Afganistan değil. Şara ne devlet başkanı olarak kodlanabilir ne de cihatçı denilebilir. Şara’yı İdlib’ten Halep’e; Halep’ten Şam’a götüren güç neden Mazlum Abdi’yi götürmedi?